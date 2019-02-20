Побивши «Лаціо», іспанська «Севілья» стала першим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)



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Гол Віссама Бен Єддера визначив хід зустрічі washingtonpost

Іспанці відстояли і збагатили здобуту на виїзді перевагу

Іспанська «Севілья» не пропустила жодного м'яча в двоматчевому протистоянні 1/16 фіналу Ліги Європи проти італійського «Лаціо» і впевнено вийшла до наступної стадії турніру.

«Севілья» (Іспанія) - «Лаціо» (Рим, Італія) - 2:0 (перший матч - 1:0)

Голи: 1:0 - Бен Єддер (20). 2:0 - Сарабія (78)

«Севілья»: Ваклік - Ґабріель Меркадо, Сімон К'яєр, Серхі Ґомес - Хесус Навас (к), Франко Васкес, Меса (Роґ, 81), Сарабія, Ескудеро (Промес, 6) - Андре Сілва (Амаду, 63), Бен Єддер. Тренер - Пабло Мачін

«Лаціо»: Томас Стракоша - Ґабаррон (Хоакін Корреа, 48), Ачербі, Стефан Раду - Марушіч, Мілінковіч-Савіч (Ромуло, 56), Бадель (Дурмісі, 76), Катальді, Луліч (к) - Іммобіле, Кайседо. Тренер - Сімоне Індзаґі

Суддя: Тейлор (Англія)

Попередження: Ґабаррон (21), Кайседо (31),Іммобіле (84)

На 18-й хвилині попереджено, на 60-й хвилині вилучено (друге попередження) Франко Васкеса

Вилучення: Марушіч (71)

20 лютого. Севілья. Стадіон «Рамон Санчес Пісхуан»

На долю гри вплинув швидкий м'яч, забитий Віссамом Бен Єддером на 20-й хвилині зустрічі. Французький нападник сам розігнав цю атаку, а потім вдало зіграв на добиванні після того, як Томас Стракоша потягнув удар Пабло Сарабії.

Надію на порятунок «Лаціо» отримав після того, як на 60-й хвилині через друге попередження поле покинув Франко Васкес. Однак у більшості гості залишалися якихось десять хвилин, поки через дурість (удар ліктем по обличчю суперника) вилучення не отримав чорногорець Адам Марушіч.

Усі питання про переможця зняв Пабло Сарабія, який сам почав результативну атаку в середині поля, а потім сам же замкнув передачу Хесуса Наваса.

«Севілья» стала першим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи. Решта 15 матчів 1/16-ї, зокрема поєдинки за участю українських «Динамо» і «Шахтаря», будуть зіграні завтра.