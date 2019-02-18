Суперник «Шахтаря» «Айнтрахт» втратив перемогу на заключних хвилинах принципового матчу (відео)



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Деніс Закарія в цій зустрічі забив, а хорватський франкфуртець Анте Ребіч - ні rp-online.de

Підопічні Аді Гюттера знову не довели справи до кінця

Суперник донецького «Шахтаря» за 1/16 фіналу Ліги Європи «Айнтрахт» втратив очки у важливому з точки зору боротьби за місце в «зоні Ліги чемпіонів» домашньому матчі 22-го туру німецької Бундесліги проти менхенґладбахської «Боруссії».

Тренер франкфуртців Аді Гюттер провів у порівнянні з зустріччю проти «гірників» у Харкові дві зміни - випустив замість найкращого бомбардира команди Луки Йовіча попереду Себастьєна Алле, а в середині поля замість жодного разу не битого Тарасом Степаненком, якщо вірити експертам з ахметівського телеканалу «Футбол», Себастьяна Роде - Джонатана Де Ґузмана.

Загалом склад «Айнтрахта» був наступним: Кевін Трапп — Н’Діка, Гасебе, Гінтерреґер — Данні Да Кошта, Желсон Фернандеш (к) (Єтро Віллемс, 78), Джонатан Де Ґузман, Філіп Костіч - Ґачіновіч — Анте Ребіч (Лука Йовіч, 84), Себастьян Алле (Ґонсало Пасієнсія, 89).

Повести в рахунку «Айнтрахту» вдалося в компенсовану арбітром до основного часу першого тайму хвилину. Після розіграшу кутового Джонатан Де Ґузман пробив низом здалеку, а Данні Да Кошта, приборкавши м'яч перед ворітьми, пробив без шансів для воротаря Яна Зоммера.

Пропустили франкфуртці на 82-й хвилині після колективної помилки. Спершу гості вільно розіграли м'яч у центрі поля, Тобіас Штробль віддав передачу на нападника Деніса Закарію, а швейцарець, трохи зблизившись, пробив з-за меж карного майданчика. Удар був далеко не досконалим, практично по центру воріт, але впоратися з пострілом Кевін Трапп не зумів - 1:1.

Після цієї нічиєї «Айнтрахт» має 34 очки і посідає в таблиці сьоме місце. Ґладбахська «Боруссія» має 43 пункти і йде третьою, поступаючись лише «Баварії» (48) та дортмундській «Боруссії» (50). Лідер проводить свій матч сьогодні, 18 лютого, о 21:30 проти «Нюрнберґа».

Нагадаємо, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Шахтарем» і «Айнтрахтом» у Харкові завершився нічиєю 2:2. Повторну гру на франкфуртській Commerzbank-Arena команди проведуть 21 лютого.