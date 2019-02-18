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    No pyro, no party: «Олімпіакос» розтрощив АЄК у феєричному афінському дербі (відео)

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    Трибуни стадіону &laquo;Ґерорґіос Караїскакіс&raquo; виглядали не менш загрозливо, ніж гра &laquo;Олімпіакоса&raquo; - No pyro, no party: «Олімпіакос» розтрощив АЄК у феєричному афінському дербі (відео)
    Трибуни стадіону «Ґерорґіос Караїскакіс» виглядали не менш загрозливо, ніж гра «Олімпіакоса»
    Фото з соцмереж

    АЄК без Дмитра Чигринського виявився безпомічним

    Центральним матчем 21-го туру грецької Суперліги було афінське дербі між «Олімпіакосом» і АЄКом. Пірейці на четвертий день після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти команди київського «Динамо» розтрощили принципового конкурента. Хоча й пропустили першими. В самому дебюті матчу.

    «Олімпіакос» - АЄК - 4:1
    Голи: 0:1 - Езек'єль Понсе (3). 1:1 -  Маді Камара (50). 2:1 - Фортуніс (72). 3:1 - Ахмед Хассан (83). 4:1 - Фортуніс (87)
    «Олімпіакос»: Жозе Ша - Мерія, Пап Абу Сіссе, Яґош Вуковіч (Торосідіс, 46), Цімікас - Ґільєрме, Маді Камара - Жіль Діаш (Хрістодулопулос, 46), Фортуніс (к), Поденсе - Ахмед Хассан. Тренер - Педру Мартінш
    АЄК: Баркас - Ґало, Маріос Іконому, Чосіч, Бабкакіс - Алеф (Ґаланопулос, 78), Сімоеш - Клонарідіс (Бакасетас, 57), Лівая, Манталос (к) (Албаніс, 85) - Понсе. Тренер - Мануель Хіменес
    Суддя: Штілер (Німеччина)
    Попередження: Маді Камара (71), Ґільєрме (89) - Маріос Іконому (40), Ґаланопулос (90+2)
    17 лютого. Пірей. Georgios Karaiskakis Stadium

    «Олімпіакос» - АЄК - 4:1

    Цікаво, що Педру Мартінш використав у цій зустрічі склад абсолютно ідентичний з тим, який розпочинав у четвер гру проти «Динамо». Зокрема в основі знову вийшли обидва країніх оборонці, поява яких у грі проти киян виявилася несподіванкою. Правда, перелом у грі трапився лише після перерви, коли на полі з'явилися вінґер Лазарос Хрістодулопулос і досвідчений універсал Васіліс Торосідіс.

    У складі АЕКа вже другий тиждень через травму руки відсутній український центральний оборонець Дмитро Чигринський. Однак, судячи з того, що на цей раз Дмитро вже потрапив до заявки і провів матч на лаві запасних, процес його одужання увійшов у завершальну стадію.

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    No pyro, no party: «Олімпіакос» розтрощив АЄК у феєричному афінському дербі (відео)
    No pyro, no party: «Олімпіакос» розтрощив АЄК у феєричному афінському дербі (відео)
    No pyro, no party: «Олімпіакос» розтрощив АЄК у феєричному афінському дербі (відео)
    Фото з соцмереж

    Завдяки цій перемозі «Олімпіакос» з 48-ма очками скоротив відставання від ПАОКа, до шести пунктів. Правда, лідер свій матч 21-го туру проведе сьогодні, 18 лютого, о 19:00 проти «Смирніса».

    АЕК має 40 очок і йде третім.

    Нагадаємо, що перший матч між «Олімпіакосом» і «Динамо» в Піреї завершився нічиєю 2:2. Повторна зустріч - 21 лютого в Києві.

     Читайте також: 5 висновків після матчів «Динамо» і «Шахтаря» в 1/16-й Ліги Європи
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