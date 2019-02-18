No pyro, no party: «Олімпіакос» розтрощив АЄК у феєричному афінському дербі (відео)



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Трибуни стадіону «Ґерорґіос Караїскакіс» виглядали не менш загрозливо, ніж гра «Олімпіакоса» Фото з соцмереж

АЄК без Дмитра Чигринського виявився безпомічним

Центральним матчем 21-го туру грецької Суперліги було афінське дербі між «Олімпіакосом» і АЄКом. Пірейці на четвертий день після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти команди київського «Динамо» розтрощили принципового конкурента. Хоча й пропустили першими. В самому дебюті матчу.

«Олімпіакос» - АЄК - 4:1

Голи: 0:1 - Езек'єль Понсе (3). 1:1 - Маді Камара (50). 2:1 - Фортуніс (72). 3:1 - Ахмед Хассан (83). 4:1 - Фортуніс (87)

«Олімпіакос»: Жозе Ша - Мерія, Пап Абу Сіссе, Яґош Вуковіч (Торосідіс, 46), Цімікас - Ґільєрме, Маді Камара - Жіль Діаш (Хрістодулопулос, 46), Фортуніс (к), Поденсе - Ахмед Хассан. Тренер - Педру Мартінш

АЄК: Баркас - Ґало, Маріос Іконому, Чосіч, Бабкакіс - Алеф (Ґаланопулос, 78), Сімоеш - Клонарідіс (Бакасетас, 57), Лівая, Манталос (к) (Албаніс, 85) - Понсе. Тренер - Мануель Хіменес

Суддя: Штілер (Німеччина)

Попередження: Маді Камара (71), Ґільєрме (89) - Маріос Іконому (40), Ґаланопулос (90+2)

17 лютого. Пірей. Georgios Karaiskakis Stadium

«Олімпіакос» - АЄК - 4:1

Цікаво, що Педру Мартінш використав у цій зустрічі склад абсолютно ідентичний з тим, який розпочинав у четвер гру проти «Динамо». Зокрема в основі знову вийшли обидва країніх оборонці, поява яких у грі проти киян виявилася несподіванкою. Правда, перелом у грі трапився лише після перерви, коли на полі з'явилися вінґер Лазарос Хрістодулопулос і досвідчений універсал Васіліс Торосідіс.

У складі АЕКа вже другий тиждень через травму руки відсутній український центральний оборонець Дмитро Чигринський. Однак, судячи з того, що на цей раз Дмитро вже потрапив до заявки і провів матч на лаві запасних, процес його одужання увійшов у завершальну стадію.

Завдяки цій перемозі «Олімпіакос» з 48-ма очками скоротив відставання від ПАОКа, до шести пунктів. Правда, лідер свій матч 21-го туру проведе сьогодні, 18 лютого, о 19:00 проти «Смирніса».

АЕК має 40 очок і йде третім.

Нагадаємо, що перший матч між «Олімпіакосом» і «Динамо» в Піреї завершився нічиєю 2:2. Повторна зустріч - 21 лютого в Києві.