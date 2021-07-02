Подія, яка змінила світ. 2 липня 2011 року брати Клички зібрали всі паски в боксі

Десять років тому українці повністю домінували в суперважкому дивізіоні

Легендарні боксери Віталій і Володимир Кличко десять років тому встановили феноменальне досягнення. На двох вони зібрали всі чемпіонські пояси суперважкого дивізіону. Старший володів паском WBC, молодший рештою – WBO, IBF і WBA.

Ця подія сталася в поєдинку Володимира з Девідом Хеєм 2 липня 2011 року.

Як Володимир Кличко зібрав колекцію пасків

14 жовтня 2000 року. Кельн. Володимир вийшов в ринг проти чемпіона версією WBO Кріса Берда, який за півроку до того переміг його брата Віталія. Після 12-ти раундів арбітри одноголосним рішенням за очками віддали перемогу українцеві.

8 березня 2003 року. Ганновер. Південноафриканець Корі Сандерс у другому раунді переміг Володимира технічним нокаутом і відібрав у нього титул WBO.

10 квітня 2004 року. Лас-Вегас. Знову Володимир був націлений на пасок WBO, який в той момент був вакантним. Претендентами стали Кличко-молодший і американець Леймон Брюстер. Після нокдауну Володимир не зміг продовжити бій в 6-му раунді і програв технічним нокаутом.

22 квітня 2006 року. Маннгейм. Цього разу на коні були відразу два паски. За версією IBF він належав його старому знайомому Крісу Берду, а титул чемпіона IBO виявився вакантним. Кличко розбив до крові обличчя супернику і в 7-му раунді виграв технічним нокаутом.

23 лютого 2008 року. Нью Йорк. До своїх двох пасків Володимир додав титул чемпіона WBO, що раніше належав росіянину Султану Ібрагімову. Перемога над ним була здобута одноголосним рішенням суддів після проведення всіх запланованих 12-ти раундів.

22 червня 2009 року. Гельзенкірхен. Вакантний титул IBC перейшов до Володимира Кличка після перемоги над узбеком Русланом Чагаєвим. Суперник раніше прославився перемогою над Миколою Валуєвим. Однак після цього більше року не боксував через проблеми зі здоров'ям. Повернення Чагаєва на ринг завершилося технічним нокаутом після 9-го раунду бою з Володимиром.

2 липня 2011 року. Гамбург. Володимир відібрав чемпіонський пасок WBA у Девіда Хея.

Віталій Кличко пасок WBC виграв у поєдинку з Корі Сондерсом 24 квітня 2004 року в Лос-Анджелесі і захистив його дев’ять разів.