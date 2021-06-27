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    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)

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    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Фото: facebook

    Василь Ломаченко розраховує на реванш з Теофімо Лопесом вже цієї зими

    Василь Ломаченко тріумфально повернувся в ринг після поразки від Теофімо Лопеса в жовтні минулого року. Українець провів поєдинок проти міцного японця Масаєші Накатані і не залишив супернику жодного шансу. Василь виглядав дуже потужно і в дев'ятому раунді Накатані не встояв і знесилений впав на руки рефері.

    Після перемоги Ломаченко звернувся до Лопеса з вимогою про реванш. Промоутер обох боксерів Боб Арум вже заявив, що після цього поєдинку обидва суперники стануть казково заможними.

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    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)
    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)

    Теги: бокс Василь Ломаченко
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    Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)