Тріумфальне повернення Ломаченка. Кров, підбите око і олімпійський стрибок (фото)

Василь Ломаченко розраховує на реванш з Теофімо Лопесом вже цієї зими

Василь Ломаченко тріумфально повернувся в ринг після поразки від Теофімо Лопеса в жовтні минулого року. Українець провів поєдинок проти міцного японця Масаєші Накатані і не залишив супернику жодного шансу. Василь виглядав дуже потужно і в дев'ятому раунді Накатані не встояв і знесилений впав на руки рефері.

Після перемоги Ломаченко звернувся до Лопеса з вимогою про реванш. Промоутер обох боксерів Боб Арум вже заявив, що після цього поєдинку обидва суперники стануть казково заможними.