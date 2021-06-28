Ломаченко звернувся до вболівальників і назвав час бою з Лопесом

Український боксер подякував усім за допомогу і підтримку

Василь Ломаченко, який тріумфально повернувся в ринг після 8-місячної перерви, записав відеозвернення.

27 червня український боксер нокаутом переміг японця Масаєші Накатані і тепер претендує на реванш з Теофімо Лопесом.

«Хотів подякувати всім за підтримку, дуже багато повідомлень приходить, дуже багато пишуть, – розповів Василь. – Вирішив вийти в прямий ефір. Подякувати всім, сказати величезне спасибі Всевишньому, за те що дав мені шанс повернутися. Повернутися так красиво. Величезне спасибі сказати своїй команді, Баті своєму спасибі – він, звичайно, міст, машина. Борисовичу-психологу, Егісу Клімасу – менеджеру. Спаринг-партнерам, які допомагали мені тут. Та й вдома ось, мені Денис приїжджав з Кривого Рогу допомагав, тобі теж величезне спасибі. Твої 90 кілограм і, я не знаю, може навіть 180 см розмах рук...»

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Ну і як ви вже чули, реванш з Лопесом все ближче і ближче, швидше за все, що це буде грудень».

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