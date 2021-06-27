Ломаченко – Накатані: найкращі моменти бою (відео)

Український боксер повернувся в ринг яскравою перемогою і вимагає реваншу з Лопесом

У Лас-Вегасі відбулося повернення в ринг українського екс-чемпіона в трьох категоріях Василя Ломаченка. Його бій з японцем Масаєші Накатані завершився достроковою перемогою одесита у 9-му раунді.

Для Ломаченко це був перший вихід в ринг після поразки від Теофімо Лопеса в жовтні 2020 року. Тоді він втратив три свої чемпіонські паски. Перемігши Накатані, Василь звернувся до американця з вимогою дати йому реванш.

Ломаченко – Накатані. Онлайн-трансляція бою