Помер фізіотерапевт, який працював зі Світоліною та Долгополовим

Алессіо Чекареллі пішов у засвіти на 38-му році життя

В Італії помер фізіотерапевт Алессіо Чекареллі, який був членом команд багатьох тенісистів у ATP та WTA. Спеціаліст працював, зокрема з українцями Олександром Долгополовим та Еліною Світоліною, а також з Хеном Чоном, Флавією Пеннеттою, Франчеською Ск'явоне, Лаурою Зігемунд та Андреа Петкович.

«Повірити не можу у те, що сталося. Так сумно це чути, – прокоментував новину Долгополов. – Він був моїм другом і дбав про мене багато років. Алессіо завжди мав позитивний настрій. У це важко повірити».

У Алессіо Чеккареллі залишилися батько Альфредо, мама Даніела, брат Даніеле та кохана Барбора.

Раніше одного з найшвидших людей на планеті застрелили в його будинку.