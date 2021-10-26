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    Помер фізіотерапевт, який працював зі Світоліною та Долгополовим

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    Алессіо Чекареллі було всього 38 років - Помер фізіотерапевт, який працював зі Світоліною та Долгополовим
    Алессіо Чекареллі було всього 38 років
    Фото з відкритих джерел

    Алессіо Чекареллі пішов у засвіти на 38-му році життя

    В Італії помер фізіотерапевт Алессіо Чекареллі, який був членом команд багатьох тенісистів у ATP та WTA. Спеціаліст працював, зокрема з українцями Олександром Долгополовим та Еліною Світоліною, а також з Хеном Чоном, Флавією Пеннеттою, Франчеською Ск'явоне, Лаурою Зігемунд та Андреа Петкович.

    «Повірити не можу у те, що сталося. Так сумно це чути, – прокоментував новину Долгополов. – Він був моїм другом і дбав про мене багато років. Алессіо завжди мав позитивний настрій. У це важко повірити».

    У Алессіо Чеккареллі залишилися батько Альфредо, мама Даніела, брат Даніеле та кохана Барбора.

    Раніше одного з найшвидших людей на планеті застрелили в його будинку.

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    Помер фізіотерапевт, який працював зі Світоліною та Долгополовим