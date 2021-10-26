Магучіх розповіла про знайомство з Ласіцкене і ставлення до нейтрального статусу росіян

Українська легкоатлетка похвалилася також подарунками за бронзову медаль олімпіади

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх розповіла, як познайомилася з Марією Ласіцкене, обійми з якою на Іграх у Японії викликали скандал. Також стрибунка в висоту похвалилася, що їй подарували в Дніпрі та не відповіла на запитання про ставлення до того, що росіян, які через контрольоване країною вживання спортсменами допінгу позбавили можливості виступати під прапором своєї країни.

«З Марією я познайомилася у 2018 році. Вона була топовою спортсменкою, її всі знали. Вона виграла 50 поспіль змагань. Потім у них сталася проблема, що їм не дали навіть нейтральний статус. Виступала лише на внутрішніх змаганнях. До їхнього усунення ставлюся нейтрально. Я не живу в тому середовищі, я живу тут, не знаю всіх нюансів. Утримаюся. Завжди буде щось перевернуто, якщо скажу щось», – розповіла Магучіх в інтерв’ю YouTube-каналу «Бегущий банкир».

Окрім державної винагороди, яка склала еквівалент $125 тис., Магучіх також отримала подарунки від міста Дніпра, де відбулася як спортсменка, і Дніпропетровської області.

«Філатов (мер Дніпра, – ред.) мені подарував 250 тисяч гривень. Це без вирахування податків. Квартиру мені подарувала область. Це квартира на лівому березі в кінці, але є машина і можна їздити. Але ще можна зробити ремонт та здавати», – сказала Ярослава.

Після закінчення змагань на Олімпіаді в Токіо Ласіцкене, яка є капітаном російських збройних сил і була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна, сфотографувалася з Ярославою Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Пізніше Магучіх перепросила за непорозуміння, адже вона знає, що на сході України наша армія воює з Росією.



Нагадаємо, у схожу ситуацію потрапив паралімпієць Ігор Цвєтов, але фотографуватися з росіянами не став.