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    Петраков викликав Малиновського й Гармаша на вирішальні матчі збірної України з футболу

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    Олександр Петраков викликав на збір Дениса Гармаша і Руслана Малиновського - Петраков викликав Малиновського й Гармаша на вирішальні матчі збірної України з футболу
    Олександр Петраков викликав на збір Дениса Гармаша і Руслана Малиновського
    Фото: УАФ

    В середині листопада нашій команді потрібно перемагати Боснію і Герцеговину та чекати осічки Фінляндії у відборі до чемпіонату світу

    В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков визначився з гравцями, які готуватимуться до вирішального матчу відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини, який відбудеться 16 листопада в Зениці. 11 листопада наша команда проведе також товариський матч в Одесі проти Болгарії.

    Повертаються до збірної Олександр Зінченко і Тараса Качараба, які пропускали жовтневі матчі через травми. Отримали виклик також Віктор Коваленко, Денис Гармаш, який не грав за національну команду чотири роки, і Руслан Малиновський, у якого був конфлікт з наставником збірної.

    Склад збірної України

    Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Георгій Бущан («Динамо»), Дмитро Різник («Ворскла»).

    Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (всі – «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – «Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

    Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Тарас Степаненко («Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Віктор Коваленко («Спеція», Італія).

    Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Данило Сікан («Шахтар»), Денис Гармаш («Динамо»).

    Крім того, до резервного списку «жовто-синіх» увійшли: Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (всі – «Шахтар»), Сергій Булеца («Зоря»), Ігор Харатін («Легія», Польща), Олександр Пихальонок («Дніпро-1»).

    Команда Петракова розпочне збір 8 листопада в Києві.

    Турнірна таблиця

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    В останніх поєдинках зіграють: Боснія і Герцеговина – Фінляндія, Франція – Казахстан (13 листопада); Боснія і Герцеговина – Україна, Фінляндія – Франція (16 листопада).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Петраков викликав Малиновського й Гармаша на вирішальні матчі збірної України з футболу