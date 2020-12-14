  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер колишній тренер збірних Хорватії, Австрії та Албанії з футболу

    • Розсилка
    Отто Баріч був госпіталізований десять днів тому - Помер колишній тренер збірних Хорватії, Австрії та Албанії з футболу
    Отто Баріч був госпіталізований десять днів тому
    Світлина - Blaze Trends

    Отто Барічу було 88 років

    Колишній головний тренер збірної Хорватії Отто Баріч помер у віці 88 років. Про це повідомляється на офіційному сайті Хорватського футбольного союзу.

    Причина смерті не називається, проте, за інформацією Sportske novosti, Баріч був госпіталізований з коронавірусною інфекцією приблизно 10 днів тому і помер в Заґребі в неділю, 13 грудня.

    Баріч тренував збірну Хорватії в 2002-2004 роках. Крім того, він був головним тренером збірних Австрії (1999-2001) та Албанії (2006-2007), а також очолював кілька клубів, серед яких були віденський «Рапід», заґребське «Динамо», німецький «Штутгарт» і турецький «Фенербахче».

    В статусі гравця Баріч виступав за заґребське «Динамо» (1948-1954) і «Локомотив» (1954-1960).

     Читайте також: Помер Паоло Россі, один із найкращих європейських футболістів в історії
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть тренер коронавірус Отто Баріч
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies