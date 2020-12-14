Помер колишній тренер збірних Хорватії, Австрії та Албанії з футболу

Отто Баріч був госпіталізований десять днів тому

Отто Барічу було 88 років

Колишній головний тренер збірної Хорватії Отто Баріч помер у віці 88 років. Про це повідомляється на офіційному сайті Хорватського футбольного союзу.

Причина смерті не називається, проте, за інформацією Sportske novosti, Баріч був госпіталізований з коронавірусною інфекцією приблизно 10 днів тому і помер в Заґребі в неділю, 13 грудня.

Баріч тренував збірну Хорватії в 2002-2004 роках. Крім того, він був головним тренером збірних Австрії (1999-2001) та Албанії (2006-2007), а також очолював кілька клубів, серед яких були віденський «Рапід», заґребське «Динамо», німецький «Штутгарт» і турецький «Фенербахче».

В статусі гравця Баріч виступав за заґребське «Динамо» (1948-1954) і «Локомотив» (1954-1960).