У Львові помер відомий футболіст

Анатолій Шидловський майже впродовж усієї кар’єри грав за вінницький «Локомотив»

У п'ятницю, 4 грудня, на 72-му році життя відійшов у вічність відомий український футболіст Анатолій Шидловський.

Анатолій Шидловський народився 20 березня 1949 року у Львові. За місцеві «Карпати» він розпочинав професійну кар’єру, провівши за команду три матчі у знаковому для неї сезоні-1969, який завершився здобуттям Кубка СССР.

У 1970-му Шидловський перебрався до Чернігова і провів у складі місцевої «Десни», яка тоді виступала в другій лізі, 21 матч, у яких відзначився трьома м’ячами. У 1971-му Анатолій виступав за чернівецьку «Буковину».

Проте по-справжньому закріпитися львів’янин зміг у вінницькому «Локомотиві», до лав якого перебрався в 1972-му і провів з невеликою перервою сім сезонів. Півоборонець Шидловський провів за вінничан у другій лізі совєцького футболу в період 1972-1978 років 238 матчів, у яких забив 64 м’ячі.

Невелику паузу у виступах за «Локомотив» Анатолій зробив у 1975-му, коли отримав запрошення з першолігового запорізького «Металурга». Проте, провівши за запоріжців десять поєдинків, Шидловський повернувся у Вінницю і ще в тому ж сезоні-1975 у 19-ти матчах другої ліги відзначився 14-ма м’ячами.

Після завершення кар’єри гравця Анатолій Миколайович перейшов на тренерську роботу, яку вів в основному теж у Вінниці.

З виходом на пенсію Шидловський повернувся до рідного міста. Поховали футболіста на Янівському цвинтарі у Львові.