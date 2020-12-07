«Десна» на заключних секундах перемогла «Ворсклу» і вийшла на третє місце (відео)

Також у боротьбу за медалі повернулася луганська «Зоря»

В українській футбольній Прем’єр-лізі зіграні матчі 12-го туру. Після них команди нарешті чітко розмежувалися на ті, які боряться за чемпіонство, за місця в Лізі Європи і виживання.

Як відомо, «Динамо» і «Шахтар» вигравши у суботу, своє лідерство зміцнили. А в неділю від них відстав найближчий переслідувач. Полтавська «Ворскла», яка тривалий час ішла третьою, програла на виїзді чернігівській «Десні» і взагалі поступилася сіверянам третім щаблем. Єдиний і вирішальний гол у матчі Максим Дегтярьов провів на четвертій компенсованій до основних 90 хвилині. «Десна» перемогла 1:0 і очолила перегони за бронзу.

Також у боротьбу за медалі повернулася луганська «Зоря». Підопічні Віктора Скрипника провально стартували в чемпіонаті, але після недільної перемоги над СК «Дніпром-1» знову стали конкурентними. Перемогу луганцям принесли дубль Артема Громова і гол Дмитра Іванисені. Олександр Назаренко забив м’яч престижу на 90-й хвилині, коли про порятунок не було й мови – 3:1.

А ось «Колос» із Ковалівки, який стартував непогано, останнім часом переживає певний спад. Ось і 6 грудня команда Руслана Костишина не змогла вдома переграти одного з прямих конкурентів – «Олександрію». Цікаво, що гості могли першими відкрити рахунок, проте Дмитро Гречишкін на 15-й хвилині не реалізував пенальті. В підсумку на перерву команди пішли за переваги «Колоса» - на 26-й хвилині свій пенальті забив Євген Селезньов. Відігралася «Олександрія» на 54-й хвилині зусиллями Дмитра Шастала – 1:1.

Ще один претендент на медалі свій матч виграв переконливо. Бездомний «Олімпік» у Києві спокійно переміг аутсайдерів, винниківський «Рух» - 3:1. Дублем у складі переможців відзначився іранець Шахаб Захеді, ще один м’яч забив нігерієць Беніто. У «Руха» єдиний гол за рахунку 0:3 в середині другого тайму провів Даніель Кондраков.

Таким чином, після 12-ти турів лідирує з 29-ма очками «Динамо». «Шахтар» відстає на три пункти. У «Десни» 20 очок, у «Ворскли» - 19. «Зоря» і «Колос» набрали по 17 очок, «Олімпік», «Олександрія» і «Маріуполь» - по 16. Решта команд боротимуться за право залишитися в Прем’єр-лізі. Наразі цю когорту очолює «Інгулець» - 11 очок. У «Миная» - 9 пунктів, у СК «Дніпра-1» і «Львова» - по 8. Замикає таблицю з шістьма очками «Рух».