Помер автор «золотого» голу футбольного Євро-1960

Віктор Понєдєльнік залишався єдиним живим з перших чемпіонів Європи

Пізно ввечері, 5 грудня стало відомо про смерть легендарного совєцького футболіста Віктора Понєдєльніка, чиє ім'я назавжди увійшло в історію футболу як автора «золотого» гола на чемпіонаті Європи 1960 року, у ворота збірної Югославії.

Віктор Понєдєльнік народився 22 травня 1937 року в Ростові-на-Дону, де і почав займатися футболом. Першим клубом у кар’єрі для нападника став «Ростсельмаш», куди в 1956 році він перейшов з аматорської команди «Буревісник». Через два роки Понєдєльнік як призовник змінив «сільський» колектив на іншу команду Ростова – СКА.

У 1960 році форвард дебютував у збірній СССР у матчі проти Польщі (3:1), в якому оформив хет-трик. Потім він потрапив в заявку на перший в історії чемпіонат Європи з футболу. У фіналі проти команди Югославії Понєдєльнік забив м'яч на 113-й хвилині і приніс збірній СССР перемогу з рахунком 2:1.

У 1961 році нападник став футболістом московського ЦСКА, проте не зіграв за свій новий клуб жодного матчу через скандал, пов'язаний з ультимативною вимогою армійських генералів покинути ростовський клуб, після чого він повернувся в розташування донської команди. У наступному році Понєдєльнік разом зі збірною СССР зумів дістатися до чвертьфіналу чемпіонату світу, котрий відбувався в Чилі. Там підопічні Гавріїла Качаліна поступилися господарям турніру – 1:2.

У 1964 році Віктор став фіналістом Євро. У вирішальному матчі за титул найсильніших у Європі мовити тоді поступилися іспанцям.

Після чемпіонату Європи Понєдєльнік перебрався в московський «Спартак», але, як і в випадку з ЦСКА, йому так і не вдалося жодного разу зіграти за червоно-білих в офіційних зустрічах.

Всього Віктор провів 217 матчів в чемпіонаті СССР, забивши в них 86 м'ячів. А за збірну СССР форвард зіграв 29 разів і відзначився 20-ма голами.

Після закінчення гравецької кар’єри Понєдєльнік деякий час працював тренером і начальником команди «Ростельмаш», а потім пішов у спортивну журналістику, де зумів попрацювати в таких виданнях як «Совєцький спорт» і «Футбол-Хокей».

28 серпня 2015 року у Ростові, на стадіоні «Олімп-2» було встановлено пам'ятник Понєдєльніку. На ньому Віктор тримає в руках Кубок Анрі Делоне, який вручається за перемогу в чемпіонаті Європи.