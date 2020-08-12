  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Лень допоміг «Сакраменто» здобути 30 перемогу в сезоні НБА

    • Розсилка
    Стартова п'ятірка &laquo;Сакраменто&raquo; - Українець Лень допоміг «Сакраменто» здобути 30 перемогу в сезоні НБА
    Стартова п'ятірка «Сакраменто»
    Twitter Сакраменто

    Лень відзначився двома точними триочковими кидками

    Регулярний чемпіонат НБА продовжився поєдинком «Нью-Орлеан Пеліканс» проти «Сакраменто Кінгс» українського центрового Олексія Леня, який пройшов в Орландо.

    У стартовій чверті стовідсоткову влучність продемонстрував захисник «Пеліканс» Лонзо Болл, який набрав десять очок, що дозволило команді піти лідером після стартової чверті (29:27). Далі на паркеті з’явився українець Лень, який реалізував дальній кидок, але кілька разів дав обіграти себе центровому «Пеліканс» Окафору.   

    На початку третьої 12-хвилинки Лень з кута майданчику приніс «Кінгс» ще три очки, а його загальний доробок за склав 6 очок, 4 підбирання і результативна передача за 12 хвилин ігрового часу.

    «Сакраменто» святкували виграш 112:106 та наздогнали «Нью-Орлеан Пеліканс» у турнірній таблиці – по 30 перемог при 41 поразці.

    Варто відзначити, що обидва клуби не зіграють в плей-офф НБА.

    Читайте також: Лень вперше з’явився у старті «Сакраменто» після відновлення НБА.
    баскетбол НБА Олексій Лень «Сакраменто Кінґз»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ