Українець Лень допоміг «Сакраменто» здобути 30 перемогу в сезоні НБА



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Стартова п'ятірка «Сакраменто» Twitter Сакраменто

Лень відзначився двома точними триочковими кидками

Регулярний чемпіонат НБА продовжився поєдинком «Нью-Орлеан Пеліканс» проти «Сакраменто Кінгс» українського центрового Олексія Леня, який пройшов в Орландо.

У стартовій чверті стовідсоткову влучність продемонстрував захисник «Пеліканс» Лонзо Болл, який набрав десять очок, що дозволило команді піти лідером після стартової чверті (29:27). Далі на паркеті з’явився українець Лень, який реалізував дальній кидок, але кілька разів дав обіграти себе центровому «Пеліканс» Окафору.

На початку третьої 12-хвилинки Лень з кута майданчику приніс «Кінгс» ще три очки, а його загальний доробок за склав 6 очок, 4 підбирання і результативна передача за 12 хвилин ігрового часу.

«Сакраменто» святкували виграш 112:106 та наздогнали «Нью-Орлеан Пеліканс» у турнірній таблиці – по 30 перемог при 41 поразці.

Варто відзначити, що обидва клуби не зіграють в плей-офф НБА.