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    Дебютант баскетбольної Суперліги підписав чемпіона України

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    Тищенко виконує кидок з дистанції - Дебютант баскетбольної Суперліги підписав чемпіона України
    Тищенко виконує кидок з дистанції
    Світлина - Федерація баскетболу України

    Досвідчений центровий Олександр Тищенко спробує вивести «Тернопіль» у плей-офф Суперліги

    Дебютант Суперліги Парі-Матч «Тернопіль» оголосив про підписання контракту з досвідченим українським центровим Олександром Тищенком.

    Минулий сезон 31-річний «бігмен» починав у складі «Київ-Баскета», після чого перейшов у «Харківські Соколи», з якими догравав більшу частину чемпіонату.

    У 24 матчах сезону 2019/20 Тищенко набирав 5,6 очка, робив 3,2 підбирання та 1,3 передачі в середньому за 21 хвилину на паркеті.

    Український центровий раніше захищав кольори БК «Київ», «Кременя», «Черкаських Мавп», «БІПи», ставав чемпіоном України у складі «Будівельника», а також виступав за кордоном в Румунії та Білорусі.

    Також зазначимо, що до шести гравців яких було підписано раніше, а саме Адріана Боуі, Аверейла Югба, Андрія Кальніченка, Керінгтона Варда, Максима Сандула та Олександра Кольченка, додалося ще п'ять гравців, це два новачки команди Олександр Тіщенко, Кирило Подковиров та троє гравців які виступали за команду у минулому сезоні: Павло Буренко, Владлен Бережний та Віталій Шиманський.

    Читайте також: Український клуб заявився в баскетбольну Лігу чемпіонів.

    Джерело: Федерація баскетболу України

    баскетбол БК Тернопіль Федерація баскетболу України Суперліга
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