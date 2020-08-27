У Києві відкрили зірки на честь чотирьох видатних спортсменів (фото і відео)



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Анна Різатдінова, Ігор Цвєтов, Наталія Добринська та Анжеліка Терлюга отримали свої зірки Світлина - Укрінформ

Алея наповнюється з 2015 року

У Києві відбулося відкриття чотирьох нових зірок на «Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver. Зірки отримали олімпійська чемпіонка-2008, легкоатлетка Наталія Добринська, каратистка Анжеліка Терлюга, олімпійський призер з художньої гімнастики Ганна Різатдінова та український легкоатлет, чемпіон світу, паралімпієць Ігор Цвєтов.

Переглянути цей допис в Instagram Киев 2020 Допис, поширений Lika Terliuga (@likusya.01) 27 Сер 2020 р. о 3:23 PDT

На церемонію зібралися кілька десятків глядачів. Володарям нових «зірок» вручили квіти, золоті зірки та подарунки від спонсорів. Слова привітання спортсменам висловили організатори заходу. «Важливо, щоб Олімпійські та Паралімпійські ігри відбулися. Здоров`я вам, щиро дякую за відданість та працю», – заявив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

Площа зірок – це спільне дітище Міністерства культури молоді та спорту України і партнерів. Ідею почали втілювати в життя в 2015 році. За цей період свою зірку на Площі за внесок в спортивне і культурне життя України в різні роки отримували Андрій Шевченко, Дарина Білодід, Яна Клочкова та інші знамениті атлети.