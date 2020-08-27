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    У Києві відкрили зірки на честь чотирьох видатних спортсменів (фото і відео)

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    Анна Різатдінова, Ігор Цвєтов, Наталія Добринська та Анжеліка Терлюга отримали свої зірки - У Києві відкрили зірки на честь чотирьох видатних спортсменів (фото і відео)
    Анна Різатдінова, Ігор Цвєтов, Наталія Добринська та Анжеліка Терлюга отримали свої зірки
    Світлина - Укрінформ

    Алея наповнюється з 2015 року

    У Києві відбулося відкриття чотирьох нових зірок на «Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver. Зірки отримали олімпійська чемпіонка-2008, легкоатлетка Наталія Добринська, каратистка Анжеліка Терлюга, олімпійський призер з художньої гімнастики Ганна Різатдінова та український легкоатлет, чемпіон світу, паралімпієць Ігор Цвєтов.

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    Киев 2020

    Допис, поширений Lika Terliuga (@likusya.01)

    На церемонію зібралися кілька десятків глядачів. Володарям нових «зірок» вручили квіти, золоті зірки та подарунки від спонсорів. Слова привітання спортсменам висловили організатори заходу. «Важливо, щоб Олімпійські та Паралімпійські ігри відбулися. Здоров`я вам, щиро дякую за відданість та працю», – заявив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

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    У Києві відкрили зірки на честь чотирьох видатних спортсменів (фото і відео)
    У Києві відкрили зірки на честь чотирьох видатних спортсменів (фото і відео)
    У Києві відкрили зірки на честь чотирьох видатних спортсменів (фото і відео)
    Світлини - прес-служба Федерації легкої атлетики України

    Площа зірок – це спільне дітище Міністерства культури молоді та спорту України і партнерів. Ідею почали втілювати в життя в 2015 році. За цей період свою зірку на Площі за внесок в спортивне і культурне життя України в різні роки отримували Андрій Шевченко, Дарина Білодід, Яна Клочкова та інші знамениті атлети.

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    легкоатлет художня гімнастика Ганна Різатдінова карате Андрій Шевченко легка атлетика Паралімпійські Ігри Дарина Білодід Анжеліка Терлюга Валерій Сушкевич Наталія Добринська Яна Клочкова Ігор Цвєтов
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