Попри пошкодження, динамівець Вербіч розраховує зіграти в першому матчі проти «Брюґґе»



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Беньямін Вербіч стверджує, що ситуацію навколо його травми драматизувала преса Динамо від Шурика

Словенець стверджує, що чутки про складність його пошкодження надумані

Вінґер київського «Динамо» Беньямін Вербіч розповів про своє поточний стан. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що словенець отримав травму в матчі першого туру чемпіонату України проти «Карпат», але, як розповів сам футболіст, преса значно перебільшила ступінь серйозності його пошкодження.

«Був здивований, що моєму мікропошкодженню було приділено стільки уваги. Преса трохи роздула цю ситуацію. Я був готовий грати вже навіть у матчі зі «Львовом», і вже тим більше не відчуваю жодних проблем зі здоров'ям напередодні поєдинку з «Брюґґе». Почуваюся відмінно! Готовий до гри на всі сто», - зазначив Вербіч.

Нагадаємо, вже завтра, 6 серпня, «Динамо» проведе черговий календарний матч: в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «біло-сині» зіграють у гостях з бельгійським «Брюґґе».

Джерело: Dynamo.kiev.ua