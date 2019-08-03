«Динамо» розгромило «Львів» на його полі (відео)



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Віталій Буяльський відзначився у Львові дублем 1927

Кияни грали експериментальним складом

Команда київського «Динамо» здобула другу перемогу в чемпіонаті України-2019/2020.

Після стартової перемоги над «Карпатами» кияни у Галицькому П’ємонті здолали інший клуб зі Львова.

«Львів» - «Динамо» - 0:3

Голи: 0:1 – Буяльський (45+1). 0:2 – Буяльський (45+3, з пенальті). 0:3 – Карлос Де Пена (50)

«Львів»: Сарнавський – Вісенте, Сергій Борзенко (к), Братков, Володимир Адамюк – Алваро, Мартан (Сабріно, 28), Ярослав Богунов (Педро, 81), Пернамбуко – Ренан (Шина, 46) – Бруно Дуарте. Тренер – Богдан Блавацький

«Динамо»: Бущан – Кендзьора (Віктор Циганков, 46), Бурда, Артем Шабанов, Кадар – Сергій Сидорчук (к) – Олександр Караваєв, Шепелєв, Буяльський (Мохаммед Кадірі, 73), Карлос Де Пена – Бесєдін (Фран Соль, 66). Тренер – Олександр Хацкевич

Судді: Пасхал (Херсон) – Олександр Жуков (Харків), Віктор Матяш (Донецьк)

Попередження: Бруно Дуарте (21), Сабріно (81), Алваро (90), Шина (90+2) – Карлос Де Пена (59), Бесєдін (59)

3 серпня. Львів. «Арена Львів»

Як і минулої середи в зустрічі проти «Карпат», доля цього поєдинку була вирішена в кінцівці першого тайму. Особливо ефектним вийшов перший м’яч, забитий Віталієм Буяльським ударом у падінні головою після навісу Сергія Сидорчука.

Через хвилину з невеликим Буяльський уже реалізував з пенальті.

А остаточно ілюзій про позитивний результат господарів позбавив Карлос Де Пена, який ударом з гострого кута встановив остаточний підсумок.

Варто також відзначити, що у середині другого тайму вперше після тривалої перерви у складі киян в офіційному матчі з’явився іспанський нападник Фран Соль, котрий не грав через травму з березня. Напередодні першого матчу проти «Брюґґе» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів цей факт не може не обнадіювати. Проти бельгійців «Динамо» зіграє вже 6 серпня.