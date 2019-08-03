  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» розгромило «Львів» на його полі (відео)

    • Розсилка
    Віталій Буяльський відзначився у Львові дублем - «Динамо» розгромило «Львів» на його полі (відео)
    Віталій Буяльський відзначився у Львові дублем
    1927

    Кияни грали експериментальним складом

    Команда київського «Динамо» здобула другу перемогу в чемпіонаті України-2019/2020.

    Після стартової перемоги над «Карпатами» кияни у Галицькому П’ємонті здолали інший клуб зі Львова.

    Читайте також

    «Львів» - «Динамо» - 0:3

    Голи: 0:1 – Буяльський (45+1). 0:2 – Буяльський (45+3, з пенальті). 0:3 – Карлос Де Пена (50)

    «Львів»: Сарнавський – Вісенте, Сергій Борзенко (к), Братков, Володимир Адамюк – Алваро, Мартан (Сабріно, 28), Ярослав Богунов (Педро, 81), Пернамбуко – Ренан (Шина, 46) – Бруно Дуарте. Тренер – Богдан Блавацький

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора (Віктор Циганков, 46), Бурда, Артем Шабанов, Кадар – Сергій Сидорчук (к) – Олександр Караваєв, Шепелєв, Буяльський (Мохаммед Кадірі, 73), Карлос Де Пена – Бесєдін (Фран Соль, 66). Тренер – Олександр Хацкевич

    Судді: Пасхал (Херсон) – Олександр Жуков (Харків), Віктор Матяш (Донецьк)

    Попередження: Бруно Дуарте (21), Сабріно (81), Алваро (90), Шина (90+2) – Карлос Де Пена (59), Бесєдін (59)

    3 серпня. Львів. «Арена Львів»

    Як і минулої середи в зустрічі проти «Карпат», доля цього поєдинку була вирішена в кінцівці першого тайму. Особливо ефектним вийшов перший м’яч, забитий Віталієм Буяльським ударом у падінні головою після навісу Сергія Сидорчука.

    Через хвилину з невеликим Буяльський уже реалізував з пенальті.

    А остаточно ілюзій про позитивний результат господарів позбавив Карлос Де Пена, який ударом з гострого кута встановив остаточний підсумок.

    Варто також відзначити, що у середині другого тайму вперше після тривалої перерви у складі киян в офіційному матчі з’явився іспанський нападник Фран Соль, котрий не грав через травму з березня. Напередодні першого матчу проти «Брюґґе» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів цей факт не може не обнадіювати. Проти бельгійців «Динамо» зіграє вже 6 серпня.

    Читайте також
    ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Львів» Віктор Циганков Олександр Хацкевич Георгій Бущан Фран Соль Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Педро Бруно Дуарте Володимир Адамюк Артем Шабанов Микита Бурда Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Пернамбуко Сергій Борзенко Мохаммед Кадірі Артем Бесєдін Карлос Де Пена Богдан Блавацький Алваро Мартан Сабріно Богдан Сарнавський Вісенте Антон Братков Ярослав Богунов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ