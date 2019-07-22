Українізований «Брюґґе». Чого вартий суперник київського «Динамо» в Лізі чемпіонів

Лідер «Брюґґе» Ганс Ванакен VRT.be

Киянам доведеться постаратися, щоб пройти бельгійського віце-чемпіона

Команда київського «Динамо» отримала першого суперника за кваліфікацією Ліги чемпіонів-2019/2020. 7 і 13 серпня наш віце-чемпіон зустрінеться з другою командою бельгійської Ліги Жюпіле, клубом «Брюґґе». Останнім часом прийнято вважати, що в таких протистояннях фаворитами є якраз українські клуби. Донедавна така певність підкріплювалася й результатами. Адже гроші українських олігархів приваблювали хороших футболістів у наш чемпіонат більше, ніж у бельгійський. Ліга Жюпіле хоча зовні й виглядала видовищнішою, але була й залишається сировинною базою талантів для топових європейських чемпіонатів. Приклад українця Руслана Малиновського, котрий після чемпіонського сезону в складі «Ґенка» перейшов в італійську «Аталанту», в цьому аспекті дуже показовий.

Наш слід

Втім, після 2014 року життя змусило власників українських клубів стати економнішими. Це призвело не лише до зменшення кількості іноземців в українському футболі, а й до відтоку українських футболістів в іноземні чемпіонати. Бельгійська Ліга Жюпіле стала одним із найулюбленіших напрямів. У сезоні-2018/2019 «Брюґґе» залишався одним з тих небагатьох клубів Бельгії, в якому українських футболістів не було. Втім, у міжсезоння не встояли й «чорно-сині». Лави команди на правах оренди поповнив лівий оборонець Едуард Соболь, права на якого належать донецькому «Шахтареві», але який приїздив торік до Києва на матч проти «Динамо» в складі чеського «Яблонця». Також варто нагадати, що раніше, у 2002-2005 роках, за «Брюґґе» виступав екс-динамівець з російським корінням Сергій Серебренников.

Едуард Соболь сподівається стати основним гравцем нового клубу

Зрозуміло, що Соболя наразі назвати ключовою постаттю в побудовах бельгійського віце-чемпіона складно. У контрольних матчах новий тренер «Брюґґе» Філіпп Клеман, який у міжсезоння змінив на посаді хорвата Івана Леко, українцеві довіряє, але наразі сказати, що Едуард буде гравцем основи, рано. У попередньому чемпіонаті зліва найчастіше виходив сенеґалець Крепен Діатта. Але треба враховувати, що у 2018/2019-му команда грала за схемою в три центральних оборонці і Крепен відповідав за весь фланг. Клеман наразі випробовує різні тактичні варіації, зокрема й розраховані на гру в чотири оборонці.

Новий образ

Взагалі, у міжсезоння «Брюґґе» змінився доволі суттєво. Не до непізнаваності, та все ж. Керівництво клубу залишилося невдоволеним, що команда втратила чемпіонський титул, поступившись лідерських перегонах «Ґенку». З цим власне й пов’язана зміна на тренерському містку. Причому саме наставника «Ґенка», свого колишнього гравця Клемана керівництво «Брюґґе» на цю посаду й переманило.

Крім того, влітку «чорно-сині» розпрощалися з лідером атаки. Бразилець Веслі, який у 48-ми матчах попереднього сезону забив 17 м’ячів і віддав 10 результативних передач, за 25 мільйонів євро перейшов до лав англійської «Астон Вілли». Замінити провідного бомбардира Клеман сподівається 21-річним ніґерійцем Давідом Окереке, якого клуб придбав за €8 мільйонів у клубу італійської Серії В «Спеція».

Свого часу Філіпп Клеман (зліва) разом із Ґертом Вергейєном були ключовими футболістами «Брюґґе»

Серед інших втрат варто виділити двох центральних оборонців – нідерландця Стефано Денсвіля і француза Бенуа Пулаєна. Перший за €6 мільйонів перебрався в італійську «Болонью», другий на правах вільного агента став гравцем турецького «Кайсеріспора». Взамін «Брюґґе» взяв двох центрбеків – 18-річного івуарійця Оділона Коссуну з шведського «Гаммарбю» (вартість трансферу - €2,8 млн.) і його 27-річного земляка Саймона Делі з чеської «Славії» з Праги (€2,5 млн.).

Взагалі, вказані тут суми трансферів демонструють, що «Брюґґе» веде раціональну з фінансової точки зору кадрову політику. На трансферах клуб влітку заробив 31,9 мільйона євро, витратив - €13,4 мільйона. При цьому зрозуміло, що трансферна діяльність наразі ще триває і її активність залежатиме зокрема від того, чи зможе «Брюґґе» пройти «Динамо» і пробитися в Лігу чемпіонів.

Обойма Клемана

Основним воротарем команди є американець Етан Горват, котрий був основним і при Леко, щоправда, регулярно поступаючись місцем у воротах землякові колишнього тренера Карло Летіці. Нині Летіца в команді залишився, але судячи з контрольних матчів виглядає, що Клеман більше довіряє Горвату.

У центрі оборони нинішній тренер теж має одного з основних торішніх стопперів Брендона Мехеле. Іншого доведеться обирати між хорватом Матеєм Мітровічем та бразильцем Луаном Пересом, котрі при попередньому тренері були резервістами.

На лівому фланзі конкуренцію українцеві Соболю може скласти ще один орендований футболіст Ахмед Тумба. Але наразі виглядає, що основною фігурою на лівому краї залишиться Крепен Діатта. Звісно, в разі, якщо команда гратиме в чотири оборонці, українець і сенеґалець можуть вийти на поле одночасно. Справа ж за місце у складі надалі конкуруватимуть анголець Клінтон Мата і малазієць Діон Кулс, які грали приблизно порівну і в минулому сезоні.

Капітан «Брюґґе» Руд Вормер

За місце в опорній зоні в «Брюґґе» мали б конкурувати зімбабвієць Марвелус Накамба і Йорлі Ванлерберґе. Але оскільки останній вже давно травмований, то більше шансів вийте в основі має африканець. Правда, Леко часто орієнтувався на динамічніший варіант з трикутником універсальніших у порівнянні з Накамбою гравців Матс Рітс – Руд Вормер – Соф’єн Амрабат. 30-річний Вормер при цьому з сімома голами і 12-ма результативними передачами став у попередньому сезоні одним із найефективніших гравців команди. Трохи вище над цим тріо у ролі повноцінного диспетчера грав Ганс Ванакен, статистика якого в сезоні-2018/2019 вражає – 17 голів і 19 передач у 50-ти матчах. Конкурент Ганса, Зібе Шрайверс – теж гравець доволі результативний. На його рахунку 12 м’ячів у 38-ми поєдинках.

А найдорожчим гравцем «Брюґґе» за версією сайту Transfermarkt є 21-річний голландець ніґерійського походження Арнау Данжума. Вартість лівого вінґера оцінюють у 12 мільйонів євро. Щоправда, наразі ці аванси ще треба виправдати.

Перспективи

Власне, ці постаті є у нинішньому «Брюґґе» ключовими. Виглядає, що команда вкомплектована непогано як мінімум для того, щоб боротися за перемогу в матчі з «Динамо». Для Філіппа Клемана і його підопічних цей матч матиме важливе значення, адже перед командою цьогоріч стоїть два ключових завдання – потрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів і 16-те в історії чемпіонство.

Бельгійський чемпіонат стартує одночасно з українським – 26 липня. А отже стартові умови в обох суперників будуть рівні. Поразка буде провалом для обох суперників.

Іван Вербицький, «Главком»