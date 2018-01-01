Президент ФІФА вирішив, що Росія проведе найкращий Чемпіонат світу з футболу в історії

Також Джанні Інфантіно чомусь впевнений, що проблем з безпекою у Росії не виникне

Росія зможе тримати під контролем ситуацію із безпекою під час Чемпіонату світу з футболу. Про це заявив президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, інформує ТАСС. «Не сумніваюся, що Росія приділить особливу увагу безпеці на Чемпіонаті світу та буде тримати ситуацію під контролем. На першість приїде багато



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Джанні Інфантіно. Фото EPA-EFE

Також Джанні Інфантіно чомусь впевнений, що проблем з безпекою у Росії не виникне

Росія зможе тримати під контролем ситуацію із безпекою під час Чемпіонату світу з футболу.

Про це заявив президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, інформує ТАСС.

«Не сумніваюся, що Росія приділить особливу увагу безпеці на Чемпіонаті світу та буде тримати ситуацію під контролем. На першість приїде багато вболівальників, сімей з дітьми, і я сподіваюся, що жодних серйозних проблем не трапиться», - сказав він.

Також Інфантіно вважає, що Росія буде повністю готова прийняти у себе Чемпіонат світу з футболу 2018 року.

«Я задоволений темпами будівництва та підготовкою Росії до Чемпіонату світу з футболу. Упевнений, що жодних проблем не виникне. Можу сказати, що Росія вже готова та проведе найкращий Чемпіонат світу з футболу в історії», - сказав він.

Глава ФІФА повідомив, що не зможе бути присутнім на семінарі для учасників турніру, який пройде 27-28 лютого у Сочі, але планує відвідати Росію найближчим часом.

Чемпіонат світу пройде з 14 червня по 15 липня в 11-ти містах Росії.

Нагадаємо, фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії, було убито поліцейського.

Потім президент іспанської Ла ліги назвав фанатів «Спартака» варварами.

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