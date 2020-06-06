«Проблема не суто расова». Український боксер Редкач, який живе у США, не підтримує протестів



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Іван Редкач, пересуваючись на автівці, цілком міг стати жертвою вандалів Фото - Instagram Івана Редкача

Іван каже, що дивом не постраждав під час безчинств у його місті

Український боксер Іван Редкач, який мешкає в Каліфорнії, розповів про протести в США, які виникли після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

«Проблема не суто расова. Вона ще, безсумнівно, соціально-економічна. Все починалося з мирних протестів, а потім переросло в погроми, підпали, мародерство. Суспільство помітно розділилося на тих, хто за це, і тих, хто проти.

Ми живемо в Каліфорнії, а це демократичний ліберальний штат. Я особисто багато чого не поділяю, особливо нав'язування мені і моїй родині певних правил. А тут божевільна молодь, і білі, і афроамериканці вирують. Наприклад, мої сусіди, білі хлопці від 20 до 22 років, пішли на ці мітинги виключно з метою нажитися, а вранці продавали награбоване. Офіс мого знайомого адвоката рознесли. І, до речі, тепер його ж співробітники, включаючи афроамериканців, без роботи, поки не відновлять офіс.

За себе і рідних були побоювання в перші три дні протестів. Поспішали забрати дитину з садка до комендантської години. Були чутні перестрілки в сусідніх районах. Було небезпечно їздити по вулицях, так як, наприклад, мені на зустрічну виїхав автомобіль і трощив всіх, я встиг ухилитися, хто був позаду мене – ні. А взагалі на сьогоднішній день це питання гостре. Якщо ти не поділяєш дії заколотників, ти ворог, якщо поділяєш, то ворог для інших. Я згоден з тим, що система повинна змінитися, але не згоден з тим, яким шляхом це робиться», - наводить слова Редкача Xsport.