«Усі життя важливі». Американського коментатора звільнили за те, що він визнав рівність... білих і чорних



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Ґрант Найпір став безробітним Фото із соцмереж

Ґрант Нейпір відпрацював у клубі «Сакраменто» 30 років

Американського баскетбольного коментатора Ґранта Нейпіра звільнили з роботи на тлі скандалу, пов’язаного зі вбивством поліцейським у Міннеаполісі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Нейпір 30 років працював коментатором матчів команди Національної баскетбольної асоціації «Сакраменто Кінґз». У понеділок, відповідаючи у Twitter на питання зіркового гравця Демаркуса Казінса щодо руху «Black lives matter», Нейпір написав: «Зачекай! Усі життя мають значення! Абсолютно кожне!»

Буквально миттєво гравці НБА накинулися на Нейпіра, назвавши його прихованим расистом. Через добу, 2 червня, Ґранта звільнили з клубу.

Нагадаємо, що смерть Джорджа Флойда призвела до безчинств у понад 30-ти містах США, а спортовці у соцмережах запустили флеш-моб із «чорним квадратом» на підтримку протестувальників. До колег з різних країн долучилися зокрема окремі українські топові атлети.