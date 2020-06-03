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    «Усі життя важливі». Американського коментатора звільнили за те, що він визнав рівність... білих і чорних

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    Ґрант Найпір став безробітним - «Усі життя важливі». Американського коментатора звільнили за те, що він визнав рівність... білих і чорних
    Ґрант Найпір став безробітним
    Фото із соцмереж

    Ґрант Нейпір відпрацював у клубі «Сакраменто» 30 років

    Американського баскетбольного коментатора Ґранта Нейпіра звільнили з роботи на тлі скандалу, пов’язаного зі вбивством поліцейським у Міннеаполісі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

    Нейпір 30 років працював коментатором матчів команди Національної баскетбольної асоціації «Сакраменто Кінґз». У понеділок, відповідаючи у Twitter на питання зіркового гравця Демаркуса Казінса щодо руху «Black lives matter», Нейпір написав: «Зачекай! Усі життя мають значення! Абсолютно кожне!»

    Буквально миттєво гравці НБА накинулися на Нейпіра, назвавши його прихованим расистом. Через добу, 2 червня, Ґранта звільнили з клубу.

    Нагадаємо, що смерть Джорджа Флойда призвела до безчинств у понад 30-ти містах США, а спортовці у соцмережах запустили флеш-моб із «чорним квадратом» на підтримку протестувальників. До колег з різних країн долучилися зокрема окремі українські топові атлети.

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    США баскетбол НБА расизм «Сакраменто Кінґз» Демаркус Казінс
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