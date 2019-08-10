  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легендарний боєць вирішив не йти з боксу, щоб провчити пискатого українця

    • Розсилка
    Едрієн Бронер ще має що доводити - Легендарний боєць вирішив не йти з боксу, щоб провчити пискатого українця
    Едрієн Бронер ще має що доводити
    Соmplex

    Едрієн Броннер каже, що його переконали діти

    Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях американець Едрієн Бронер (33–4–1, 24 КО) передумав завершувати професійну кар'єру. У нього на жовтень запланований бій з українцем Іваном Редкачем (23–4–1, 18 КО).

    Читайте також

    Американський боксер написав в соцмережі Instagram: «Я не буду вішати рукавички на цвях. Мої діти мене попросили не робити цього. Вони сказали, що я найкращий. Якщо я не вірю нікому, то повинен вірити в них. Вони – все, що у мене є».

    Нагадаємо, раніше Бронер у тому ж Instagram оголосив про завершення кар'єри. Схоже таким чином він лише привертав увагу до своєї персони. Або ж відреагував на недавню заяву самого Редкача, який сказав наступне: «Не зливайся з гри, брехун. Я допоможу тобі це зробити на очах у твоїх фанатів у жовтні. Я приїду до тебе додому, чекай».

     Читайте також: Український боєць Редкач сенсаційно нокаутував американського екс-чемпіона (відео)
    Читайте також
    бокс Іван Редкач Едрієн Бронер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ