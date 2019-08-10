Легендарний боєць вирішив не йти з боксу, щоб провчити пискатого українця



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Едрієн Бронер ще має що доводити Соmplex

Едрієн Броннер каже, що його переконали діти

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях американець Едрієн Бронер (33–4–1, 24 КО) передумав завершувати професійну кар'єру. У нього на жовтень запланований бій з українцем Іваном Редкачем (23–4–1, 18 КО).

Американський боксер написав в соцмережі Instagram: «Я не буду вішати рукавички на цвях. Мої діти мене попросили не робити цього. Вони сказали, що я найкращий. Якщо я не вірю нікому, то повинен вірити в них. Вони – все, що у мене є».

Нагадаємо, раніше Бронер у тому ж Instagram оголосив про завершення кар'єри. Схоже таким чином він лише привертав увагу до своєї персони. Або ж відреагував на недавню заяву самого Редкача, який сказав наступне: «Не зливайся з гри, брехун. Я допоможу тобі це зробити на очах у твоїх фанатів у жовтні. Я приїду до тебе додому, чекай».