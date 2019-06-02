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    Український боєць Редкач сенсаційно нокаутував американського екс-чемпіона (відео)

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    Іван Редкач здобув найзначущішу перемогу в кар'єрі - Український боєць Редкач сенсаційно нокаутував американського екс-чемпіона (відео)
    Іван Редкач здобув найзначущішу перемогу в кар'єрі
    Фото з соцмереж

    Іван Редкач створив сенсацію в напівсередній вазі

    На рингу Soboda Casino в Сан-Джасінто (штат Каліфорнія, США) Іван Редкач (23-4-1, 18 KO), який мешкає у США, але має український паспорт, здобув найбільш значущу перемогу на професійному рингу: яскраво здолав у напівсередній вазі (до 66,7 кг) американського ветерана, екс-чемпіона двох дивізіонів Девона Александера (27-6-1, 14 KO).

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    Поєдинок розпочався з того, що коментатори на PBC розкритикували Редкача за вибір прізвиська: мовляв, виявив би фантазію, а не брав чуже - Еріка Моралеса. Копіпаст з татуюванням Міґеля Котто не помітили.

    Відбувався бій конкурентно. Девон пропустив вже в кінці другогого і був трохи вражений. Поєдинок між двома шульгами виглядав рівно: Александер був трохи точнішим, Іван з куполами на трусах наносив трохи потужніші удари.

    До п'ятого раунду американець пристрілявся, що відразу ж позначилося на його ефективності: він став влучати частіше. Але отримати з цього вигоди не встиг.

    Все несподівано і брутально закінчилося на початку шостого раунду. Іван коротко влучив зліва - і Девон опинився в важкому нокдауні. Відновитися він вже не зміг: слідом пішли ще два нокдауни після ударів зліва, після чого рефері одразу дав відмашку.

    То нині 32-річний Александер - бліда тінь самого себе. Він програв п'ять з восьми (при одній нічиїй) останіх боїв. Зірковий час Девона припав на 2009-2012-й роки, коли він був чемпіоном світу і зокрема переміг у титульному бою українця Андрія Котельника.

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    Джерело: vringe.com

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    бокс Іван Редкач
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