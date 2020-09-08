У світі коронавірус виявили майже у 27, 5 млн людей



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За минулу добу у світі виявлено 196 тисяч випадків зараження коронавірусом

Від початку пандемії вже 896 867 осіб померли від коронавірусу, одужали - 19 590 272

У світі за 6 вересня підтвердили коронавірус у 27 489 198 людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії вже 896 867 осіб померли від коронавірусу, одужали - 19 590 272.

За минулу добу виявлено 196 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Лідером поширення коронавірусу залишається Індія, де виявили 75 тисяч хворих. У США зареєстрували 25 тисяч випадків, у Бразилії – 10 тисяч, в Аргентині – близько 9 тисяч.

Цього ж дня від ускладнень хвороби померли 3708 осіб.

Як повідомлялося, ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.



