  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська хокейна ліга продовжила призупинення чемпіонату

    • Розсилка
    Хокейна ліга України призупинена&nbsp; - Українська хокейна ліга продовжила призупинення чемпіонату
    Хокейна ліга України призупинена 
    Світлина - УХЛ

    У лізі відбулася низка випадків зараження на коронавірус

    Українська хокейна ліга повідомила, що розіграш півфінальних та фінальній серій плей-офф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч сезону 2019/20 призупинено мінімум на два тижні через виявлення Covid-19 у 19-ти хокеїстів «Донбасу» і двох гравців «Білого Барса». Також тести на коронавірус здали «Дніпро» і «Кременчук».

    Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів плей-офф УХЛ-Парі-Матч, Ліга прийме рішення про дати продовження плей-офф.

    За оновленим розкладом матчів, а також інформацією про трансляції буде повідомлено на офіційних ресурсах УХЛ.

    Додамо, що команди вже зіграли по два півфінальні поєдинки. На даний момент, «Кременчук» веде в серії у «Білого Барса» з рахунком 2:0, а в парі між «Донбасом» і «Дніпром» встановився паритет - 1:1.

    Читайте також: ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

    Джерело: Українська хокейна ліга

    хокей ХК Донбас ХК Білий Барс коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ