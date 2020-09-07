Українська хокейна ліга продовжила призупинення чемпіонату



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Хокейна ліга України призупинена Світлина - УХЛ

У лізі відбулася низка випадків зараження на коронавірус

Українська хокейна ліга повідомила, що розіграш півфінальних та фінальній серій плей-офф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч сезону 2019/20 призупинено мінімум на два тижні через виявлення Covid-19 у 19-ти хокеїстів «Донбасу» і двох гравців «Білого Барса». Також тести на коронавірус здали «Дніпро» і «Кременчук».

Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів плей-офф УХЛ-Парі-Матч, Ліга прийме рішення про дати продовження плей-офф.

За оновленим розкладом матчів, а також інформацією про трансляції буде повідомлено на офіційних ресурсах УХЛ.

Додамо, що команди вже зіграли по два півфінальні поєдинки. На даний момент, «Кременчук» веде в серії у «Білого Барса» з рахунком 2:0, а в парі між «Донбасом» і «Дніпром» встановився паритет - 1:1.

Джерело: Українська хокейна ліга