Китайська компанія запевняє в ефективності і безпечності своїх вакцин від Covid-19



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Компанія «впевнена», що дія вакцини триватиме «до трьох років»

Сотні тисяч людей, які були щеплені під час випробувань вакцини, не мали «очевидних» побічних симптомів, – китайські фармацевти

Китайська компанія China National Biotec Group заявила, що докази, отримані від використання за схемою нагального щеплення її вакцин від нового коронавірусу, свідчать про їхню повну ефективність. Про це пише South China Morning Post (Гонконг).

Компанія «впевнена», що дія вакцини триватиме «до трьох років».

«Сотні тисяч громадян Китаю були вакциновані двома експериментальними вакцинами за «нагальною схемою» (emergency scheme) і жоден із них згодом не інфікувався», – заявив Zhou Song, топ-посадовець інспекції державної компанії China National Biotec Group.

Також зазначається, що ніхто з сотень тисяч, які були щеплені в рамках випробувань, не мав «очевидних» побічних симптомів.

«Фаза три (випробування на людях) триває, однак схема «термінового щеплення» (emergency vaccine scheme) почалася вже в кінці липня і включає людей з груп високого ризику: медиків, дипломатів, людей, що працюють за кордоном. Вони отримують вакцини, які ще не схвалені офіційно для всіх», – інформують у фармацевтичній компанії.

Нагадаємо, Китай представив вакцини від Covid-19.

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До слова, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу. За словами Андрій Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.

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Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

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До слова, у світі станом на 7 вересня коронавірус виявили майже у 27, 5 млн людей. Загалом від початку пандемії вже 896 867 осіб померли від коронавірусу, одужали - 19 590 272. Лідером поширення коронавірусу залишається Індія, де виявили 75 тисяч хворих. У США зареєстрували 25 тисяч випадків, у Бразилії – 10 тисяч, в Аргентині – близько 9 тисяч.