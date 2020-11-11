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    «Пусть он др...т, как он хочет». Фанати «Зеніта» поглумилися над відрахованим через соромітське відео капітаном

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    Росіяни обурені, що Артем Дзюба мастурбував тією рукою, якою віддавав честь - «Пусть он др...т, как он хочет». Фанати «Зеніта» поглумилися над відрахованим через соромітське відео капітаном
    Росіяни обурені, що Артем Дзюба мастурбував тією рукою, якою віддавав честь
    Світлина - Спорт день за днем

    Відрахування Артема Дзюби не викликало в прихильників пітерського клубу ані крихти співчуття

    Відео, на якому капітан пітерського «Зеніта» і футбольної збірної Росії мастурбує вдома на камеру, затьмарило в сусідній державі навіть події в Нагірному Карабаху та стало об’єктом дискусії в підсумковій програмі пропагандистки Ольги Скабєєвої.

    І хоч так звана ведуча, проаналізувавши відео, повідомила, що Дзюба «тримав руку правильно», на рішення керівництва «Зетіту» і тренера збірної РФ Станіслава Черчесова це не вплинуло – за аморальну поведінку Артем виключений зі збірної і позбавлений пов’язки в «Зеніті».

    Не стали співчувати капітанові й фанати пітерського клубу. Під час останнього матчу вони заспівали дослівно наступне:

    «Оле-ола, история проста:
    Пусть он дрочит, как он хочет,
    Только в форме Спартака»

    Треба сказати, що в середовищі ультрас Дзюба ніколи не користувався повагою з огляду на те, що будучи вихованцем і гравцем «Спартака» з 2006-го по 2015 роки, він перейшов у лігво найлютішого ворога москвичів – «Зеніта». Причому пітерців він налаштував проти себе ледь не з першого дня появи, коли брутально відмовив у спільному фото під час презентації маленькому вболівальнику.

    Та й загалом поведінка Дзюби завжди виглядала дивною. Раніше Артем викликав ажіотаж, коли його зняли при симуляції сексу з товаришем по команді Сердаром Азмуном. В одних штанах він схопив іранця за шию і прилаштувався ззаду. Також не прикрашають Дзюбу історії про уявну крадіжку гаманця в іншого одіозного футболіста Владіміра Бистрова, конфлікт з нинішнім тренером збірної Італії, а тодішнім наставником «Зеніта» Роберто Манчіні, через який Артем був відправлений в оренду в тульський «Арсенал», зневажливе висловлювання «трєнєрішка» на адресу іспанського спеціаліста Унаї Емері й ручну імітацію вусів тренера збірної РФ Черчесова.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ультрас ФК Зеніт ФК Спартак (Москва) Артем Дзюба Ольга Скабєєва Сардар Азмун Станіслав Черчесов Унаї Емері Владімір Бистров Роберто Манчіні мастурбація Євгеній Ловчев
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