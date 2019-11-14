«Нахабні і самовдоволені». Динамівські ультрас стали зірками у програмі пропагандистки Скабєєвої (відео)



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Красива й неповторна Ольга Скабєєва Фото із твіттера

Головна російська ідеологиня обурена висловлюваннями київських фанатів

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва під час свого традиційного потоку свідомості присвятила дві хвилини ефірного часу фанатам футбольної команди київського «Динамо».

Телеведучу сильно обурила версія динамівських фанатів про те, що ж відбулося під час матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги між киянами і «Шахтарем» у Харкові. Нагадаємо, що гравець донецького клубу Тайсон тоді залишив поле у сльозах через начебто расистські вигуки з трибун.

Ультрас «Динамо» стверджують трохи інше. За їх словами, Тайсон неправильно інтерпретував їхню акцію на підтримку північних плямистих сов, популяція яких у світі постійно скорочується.

«Украінскіє ультрас обяснілі, что ані ухалі не патаму что он «чорного» (цитата) цвєта, а потаму что, аказиваєтся, ані паддєрживалі сєвєрних, прастітє, пятністих сов», - лютувала Скабєєва.

Нагадаємо, у самому матчі команда київського «Динамо» програла «Шахтареві» 0:1.