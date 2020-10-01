Жеребкування Ліги чемпіонів: «Барселона» – для «Динамо», «Реал» – для «Шахтаря»



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Жеребкування проводили Дідьє Дроґба і Флоран Малуда Світлина - UEFA.com

Українські клуби отримали суперників за чемпіонським турніром

У четвер, 1 жовтня у Женеві (Швейцарія) в студії RTS відбулося жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів. Поміж 32-х учасників вперше за останніх чотири роки буде відразу два представники України – «Шахтар» як чемпіон отримав місце автоматично, а «Динамо» пройшло кваліфікацію, здолавши нідерландський АЗ та бельгійський «Ґент».

Традиційно усі 32 команди, які зіграють на груповому етапі, напередодні були поділені на кошики відповідно до рейтингу клубів та асоціацій. «Шахтар» потрапив до другого, «Динамо» було в третьому.

Додамо, що Іспанія, Англія, Італія та Німеччина делегували по чотири клуби, Франція представлена трьома, стільки ж російських клубів. Дві команди делегує Україна. Від Португалії, Греції, Нідерландів, Туреччини, Бельгії, Австрії, Данії та Угорщини буде по одному клубу. Зауважимо, що російські і українські клуби були розведені УЄФА у зв'язку з війною на наших теренах.

Жеребкування проводили два переможці Ліги чемпіонів-2011/2012 у складі лондонського «Челсі» - івуарієць Дідьє Дроґба і француз Флоран Малуда.

Результати жеребкування

Група А

«Баварія» (Мюнхен, Німеччина)

«Атлетіко» (Мадрид, Іспанія)

«Зальцбурґ» (Австрія)

«Локомотив» (Москва, РФ)

Група В

«Реал» (Мадрид, Іспанія)

«Шахтар» (Донецьк, Україна)

«Інтернаціонале» (Мілан, Італія)

«Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина)

Група С

«Порту» (Португалія)

«Манчестер Сіті» (Англія)

«Олімпіакос» (Пірей, Греція)

«Олімпік» (Марсель, Франція)

Група D

«Ліверпуль» (Англія)

«Аякс» (Амстердам, Нідерланди)

«Аталанта» (Берґамо, Італія)

«Мідтьюлланн» (Данія)

Група Е

«Севілья» (Іспанія)

«Челсі» (Лондон, Англія)

«Краснодар» (РФ)

«Ренн» (Франція)

Група G

«Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ)

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

«Лаціо» (Рим, Італія)

«Брюґґе» (Бельгія)

Група Н

«Ювентус» (Турин, Італія)

«Барселона» (Іспанія)

«Динамо» (Київ, Україна)

«Ференцварош» (Будапешт, Угорщина)

Група І

«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція)

«Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Ляйпціґ» (Німеччина)

«Істанбул Башакшехір» (Туреччина)

Вже визначено базові дати групового раунду. Перший тур відбудеться 20/21 жовтня, другий – за тиждень 27/28 жовтня, третій тур – 3/4 листопада, четвертий тур – 24/25 листопада, п’ятий тур – 1/2 грудня, шостий тур – 8/9 грудня.