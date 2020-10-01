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    «Динамо», «Шахтар» і суперники: визначилися склади кошиків під час жеребкування Ліги чемпіонів

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    Сьогодні Луїш Каштру і Мірча Луческу дізннаються, з ким їхні команди гратимуть у Лізі чемпіонів - «Динамо», «Шахтар» і суперники: визначилися склади кошиків під час жеребкування Ліги чемпіонів
    Сьогодні Луїш Каштру і Мірча Луческу дізннаються, з ким їхні команди гратимуть у Лізі чемпіонів
    Світлина - UA-Футбол

    На груповій стадії представники України зустрітися між собою не можуть

    Ввечері, 30 вересня, після завершення трьох заключних поєдинків плей-оф кваліфікації, остаточно визначилися склади кошиків напередодні жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів.

    Учасники групового раунду будуть поділені на чотири кошики. До першого потрапляють переможці Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. У решті кошиків команди розподілять за клубним рейтингом УЄФА.

    Київське «Динамо» при жеребкуванні буде в третьому кошику, а донецький «Шахтар» – у другому.

    Кошик 1: «Реал» (Мадрид, Іспанія), «Ліверпуль» (Англія), «Ювентус» (Турин, Італія), «Баварія» (Мюнхен, Німеччина), «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція), «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ), «Порту» (Португалія), «Севілья» (Іспанія).

    Кошик 2: «Барселона» (Іспанія), «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Шахтар» (Донецьк, Україна), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Челсі» (Лондон, Англія), «Аякс» (Амстердам, Нідерланди).

    Кошик 3: «Динамо» (Київ, Україна), «Зальцбурґ» (Австрія), «Ляйпціґ» (Німеччина), «Інтернаціонале» (Мілан, Італія), «Олімпіакос» (Пірей, Греція), «Лаціо» (Рим, Італія), «Краснодар» (РФ), «Аталанта» (Берґамо, Італія).

    Кошик 4: «Локомотив» (Москва, РФ), «Олімпік» (Марсель, Франція), «Брюґґе» (Бельгія), «Мідтьюлланн» (Данія), «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина), «Істанбул Башакшехір» (Туреччина), «Ренн» (Франція), «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина).

    Жеребкування групової стадії відбудеться сьогодні, 1 жовтня у студії RTS в Женеві. Процедура розпочнеться о 18:00 за київським часом.

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