Путіну дозволили відвідати Олімпіаду в Пекіні

Російський президент обійде санкції через запрошення Сі Дзіньпіна

Президент РФ зможе обійти санкції, накладені на державних чиновників країни-агресора за маніпуляції з допінг-пробами, і відвідати зимові Олімпійські ігри в Пекіні. У Світовому антидопінговому агентстві (ВАДА) відповіли, як це стало можливим.

У ВАДА процитували документ, опублікований на початку 2021 року, в якому сказано, що офіційні особи/представники уряду Росії протягом двох років не можуть відвідувати Олімпіади, Паралімпіади та чемпіонати світу; разом з тим заборона не поширюється на офіційних осіб/представників, які є членами МОК або МПК, на офіційних осіб/представників, запрошених главою держави/прем'єр-міністром країни, в якій проходить турнір, і офіційних осіб/представників, які є спортсменами або їх затвердженими асистентами .

Путін зможе відвідати Олімпіаду-2022 в Пекіні. У вересні його запросив голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, і він одразу відповів згодою.

Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 до 20 лютого 2022 року.

Раніше чемпіонка Росії з біатлону вбила підлітка.