  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Путіну дозволили відвідати Олімпіаду в Пекіні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олімпіада в Пекіні пройде в лютому 2022 року - Путіну дозволили відвідати Олімпіаду в Пекіні
    Олімпіада в Пекіні пройде в лютому 2022 року
    Фото з відкритих джерел

    Російський президент обійде санкції через запрошення Сі Дзіньпіна

    Президент РФ зможе обійти санкції, накладені на державних чиновників країни-агресора за маніпуляції з допінг-пробами, і відвідати зимові Олімпійські ігри в Пекіні. У Світовому антидопінговому агентстві (ВАДА) відповіли, як це стало можливим.

    У ВАДА процитували документ, опублікований на початку 2021 року, в якому сказано, що офіційні особи/представники уряду Росії протягом двох років не можуть відвідувати Олімпіади, Паралімпіади та чемпіонати світу; разом з тим заборона не поширюється на офіційних осіб/представників, які є членами МОК або МПК, на офіційних осіб/представників, запрошених главою держави/прем'єр-міністром країни, в якій проходить турнір, і офіційних осіб/представників, які є спортсменами або їх затвердженими асистентами .

    Путін зможе відвідати Олімпіаду-2022 в Пекіні. У вересні його запросив голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, і він одразу відповів згодою.

    Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 до 20 лютого 2022 року.

    Раніше чемпіонка Росії з біатлону вбила підлітка.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путіну дозволили відвідати Олімпіаду в Пекіні