Призерку чемпіонатів світу знайшли мертвою з ножовими пораненнями

У вбивстві Агнес Джебет Тіроп підозрюють її чоловіка

У вбивстві Агнес Джебет Тіроп підозрюють її чоловіка

Кенійська легкоатлетка Тіроп брала участь в Олімпіаді в Токіо

Легкоатлетка Агнес Джебет Тіроп з Кенії знайдена мертвою у себе вдома в Ітені. На тілі спортсменки виявлені ножові поранення, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики Кенії.

25-річна кенійська спортсменка ставала бронзовим призером чемпіонатів світу 2017 і 2019 років в бігу на 10 000 метрів. На Олімпійських іграх в Токіо Тіроп посіла четверте місце у фінальному забігу на 5000 метрів, поступившись третьому місцю менше 1 секунди.

За попередніми даними, 25-річну спортсменку міг вбити її чоловік в їхньому будинку.

Збірна Кенії посіла на Олімпійських іграх в Токіо 19-е місце в загальному заліку. На рахунку команди 4 золоті, 4 срібні та 2 бронзові медалі. Всі нагороди були завойовані кенійцями в легкій атлетиці.

Раніше послідовник Шварценеггера, призер конкурсу Містер Олімпія помер у 37 років.