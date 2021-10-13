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    Призерку чемпіонатів світу знайшли мертвою з ножовими пораненнями

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    &nbsp;У вбивстві Агнес Джебет Тіроп підозрюють її чоловіка - Призерку чемпіонатів світу знайшли мертвою з ножовими пораненнями
     У вбивстві Агнес Джебет Тіроп підозрюють її чоловіка
    Фото з відкритих джерел

    Кенійська легкоатлетка Тіроп брала участь в Олімпіаді в Токіо

    Легкоатлетка Агнес Джебет Тіроп з Кенії знайдена мертвою у себе вдома в Ітені. На тілі спортсменки виявлені ножові поранення, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики Кенії.

    25-річна кенійська спортсменка ставала бронзовим призером чемпіонатів світу 2017 і 2019 років в бігу на 10 000 метрів. На Олімпійських іграх в Токіо Тіроп посіла четверте місце у фінальному забігу на 5000 метрів, поступившись третьому місцю менше 1 секунди.

    За попередніми даними, 25-річну спортсменку міг вбити її чоловік в їхньому будинку.

    Збірна Кенії посіла на Олімпійських іграх в Токіо 19-е місце в загальному заліку. На рахунку команди 4 золоті, 4 срібні та 2 бронзові медалі. Всі нагороди були завойовані кенійцями в легкій атлетиці.

    Раніше послідовник Шварценеггера, призер конкурсу Містер Олімпія помер у 37 років.

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    Теги: Олімпіада
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    Призерку чемпіонатів світу знайшли мертвою з ножовими пораненнями