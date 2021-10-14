Чемпіонка Росії з біатлону вбила підлітка

Спортсменка разом з батьком хлопця здійснювали окультний обряд

Триразова чемпіонка Росії з ачері-біатлону (на стрільбищі замість рушниці використовується лук) Марія Корнєєва затримана за підозрою в ритуальному вбивстві підлітка під Рязанню. Разом з 28-річною спортсменкою під варту взятий її співмешканець і вітчим загиблого Владислав Цикунов.

15-річний Рома Федулов зник 8 жовтня в селищі Стенькін, а сьогодні його тіло виявили біля села Земенкі Рязанського району з ознаками насильницької смерті. На тілі були виявлені сліди спроб намалювати ножем окультний символ.

Як розповів на допиті Цикунов, Корнєєва мала вирізати ножем на спині у хлопчика пентаграму, але під час ритуального обряду випадково вбила його. РЕН-ТВ уточнює, що таким способом пара сподівалася повернути стосунки Цикунова і матері підлітка. Під час обшуку в гаражі вітчима знайшли дипломат, в якому були записи з рунами і зображення Валькірії.