Боєць ММА Нурмагомедов пожартував про побиття росіянина і став ворогом

Непереможний майстер змішаних єдиноборств хоче й собі медаль від держави

Знаменитий боєць ММА Хабіб Нурмагомедов, який нещодавно гостював в українця Олександра Зінченка в Манчестері, пожартував в соцмережах, опублікувавши фотографію ірландця Конора Макгрегора, якого свого часу пристойно відлупцював в октагоні, і підписавши її так: «Де моя медаль від Бастрикіна? Мене теж натовпом побили дагестанці».

Таким чином Хабіб нагадав Макгрегору про сутичку, яка сталася після його бою з ірландцем 2018 року. Тоді друзі Нурмагомедова, бійці ММА Зубайра Тухугов і Еседулла Емірагаев, заскочили в октагон бити Конора вже після поєдинку.

Світлина, яку розмістив Хабіб, викликала невдоволення росіян. Бо тиждень тому земляки бійця втрьох били в московському метро росіянина, який зробив кавказцям зауваження за грубе поводження з дівчиною. Потерпілого госпіталізували з переломом носа і лицьової кістки. Пізніше глава Слідчого Комітету РФ Олександр Бастрикін нагородив постраждалого медаллю за доблесть і відвагу.

Кумир багатьох росіян водночас став ворогом. На нього вилили багато бруду, але він і досі не пояснив свій пост і зберігає мовчання.

В соцмережах росіяни не обирають слів для коментарів:

«Нурмагомедов злетів з котушок. І берега поплутав».

«Мабуть, мізки проміняв на перемоги в рингу. Замість того, щоб прославляти свій регіон вчинками і справами – починає жартувати як дуже дурний і недоречний клоун. І це типу рольова модель для майбутніх поколінь дагестанців?»

«І при чому тут Конор? Він в першу чергу нас висміяв і плюнув на всіх, Конор – це лише ширма, якою легко прикритися».

Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру в ММА без поразок.