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    Боєць ММА Нурмагомедов пожартував про побиття росіянина і став ворогом

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    Хабіб Нурмагомедов своїм жартом образив росіян - Боєць ММА Нурмагомедов пожартував про побиття росіянина і став ворогом
    Хабіб Нурмагомедов своїм жартом образив росіян
    Фото з відкритих джерел

    Непереможний майстер змішаних єдиноборств хоче й собі медаль від держави

    Знаменитий боєць ММА Хабіб Нурмагомедов, який нещодавно гостював в українця Олександра Зінченка в Манчестері, пожартував в соцмережах, опублікувавши фотографію ірландця Конора Макгрегора, якого свого часу пристойно відлупцював в октагоні, і підписавши її так: «Де моя медаль від Бастрикіна? Мене теж натовпом побили дагестанці».

    Таким чином Хабіб нагадав Макгрегору про сутичку, яка сталася після його бою з ірландцем 2018 року. Тоді друзі Нурмагомедова, бійці ММА Зубайра Тухугов і Еседулла Емірагаев, заскочили в октагон бити Конора вже після поєдинку.

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    Світлина, яку розмістив Хабіб, викликала невдоволення росіян. Бо тиждень тому земляки бійця втрьох били в московському метро росіянина, який зробив кавказцям зауваження за грубе поводження з дівчиною. Потерпілого госпіталізували з переломом носа і лицьової кістки. Пізніше глава Слідчого Комітету РФ Олександр Бастрикін нагородив постраждалого медаллю за доблесть і відвагу.

    Кумир багатьох росіян водночас став ворогом. На нього вилили багато бруду, але він і досі не пояснив свій пост і зберігає мовчання.

    В соцмережах росіяни не обирають слів для коментарів:

    «Нурмагомедов злетів з котушок. І берега поплутав».

    «Мабуть, мізки проміняв на перемоги в рингу. Замість того, щоб прославляти свій регіон вчинками і справами – починає жартувати як дуже дурний і недоречний клоун. І це типу рольова модель для майбутніх поколінь дагестанців?»

    «І при чому тут Конор? Він в першу чергу нас висміяв і плюнув на всіх, Конор – це лише ширма, якою легко прикритися».

    Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру в ММА без поразок.

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    Теги: Хабіб Нурмагомедов ММА
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    Боєць ММА Нурмагомедов пожартував про побиття росіянина і став ворогом