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    «Реал» і «Ліверпуль» включили по 24 гравця в заявку на фінал Ліги чемпіонів в Києві

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    «Реал» і «Ліверпуль» включили по 24 гравця в заявку на фінал Ліги чемпіонів в Києві

    До Києва приїхали найсильніші

    «Реал» і «Ліверпуль» оголосили склади на фінал Ліги чемпіонів в Києві.

    Тренер мадридців Зіденід Зідан і наставник «Ліверпуля» Юрген Клопп і включили в заявку на гру з 24 футболіста.

    «Реал»:

    Воротарі: Кейлор Навас, Кіко Касілья і Люка Зідан;

    Захисники: Даніель Карвахаль, Хесус Вальєхо, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Ернандес, Ашраф Хакімі;

    Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модрич, Каземіро, Маркос Льоренте, Марко Асенсіо, Іско, Матео Ковачич, Дані Себальос;

    Нападники: Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

    «Ліверпуль»:

    Воротарі: Лоріс Каріус, Денні Ворд, Сімон Міньйоле;

    Захисники: Натаніель Клайн, Віргіл ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Ендрю Робертсон, Трент Александер-Арнолд, Натаніель Філліпс;

    Півзахисники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Мілнер, Джордан Гендерсон, Адам Лаллана, Емре Джан, Кертіс Джонс;

    Нападники: Роберто Фірміно, Мохамед Салах, Садьо Мане, Денні Інгз, Домінік Соланке, Бен Вудберн, Рафаел Камашу.

    Матч «Реал» - «Ліверпуль» 26 травня прийме НСК «Олімпійський». Початок - о 21.45.

    Джерело: ua.tribuna.com

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