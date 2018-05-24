«Реал» і «Ліверпуль» включили по 24 гравця в заявку на фінал Ліги чемпіонів в Києві
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Розсилка
До Києва приїхали найсильніші
«Реал» і «Ліверпуль» оголосили склади на фінал Ліги чемпіонів в Києві.
Тренер мадридців Зіденід Зідан і наставник «Ліверпуля» Юрген Клопп і включили в заявку на гру з 24 футболіста.
«Реал»:
Воротарі: Кейлор Навас, Кіко Касілья і Люка Зідан;
Захисники: Даніель Карвахаль, Хесус Вальєхо, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Ернандес, Ашраф Хакімі;
Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модрич, Каземіро, Маркос Льоренте, Марко Асенсіо, Іско, Матео Ковачич, Дані Себальос;
Нападники: Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Борха Майораль.
«Ліверпуль»:
Воротарі: Лоріс Каріус, Денні Ворд, Сімон Міньйоле;
Захисники: Натаніель Клайн, Віргіл ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Ендрю Робертсон, Трент Александер-Арнолд, Натаніель Філліпс;
Півзахисники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Мілнер, Джордан Гендерсон, Адам Лаллана, Емре Джан, Кертіс Джонс;
Нападники: Роберто Фірміно, Мохамед Салах, Садьо Мане, Денні Інгз, Домінік Соланке, Бен Вудберн, Рафаел Камашу.
Матч «Реал» - «Ліверпуль» 26 травня прийме НСК «Олімпійський». Початок - о 21.45.
Джерело: ua.tribuna.com