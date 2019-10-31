Редактор Франков насварив російських «ліберастів» у контексті громадянства США хокеїсту Малкіну



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Артем Франков тепер не тільки футбольний, але й хокейний мислитель XSport

Часи ідуть, а головний редактор журналу «Футбол» не міняється

Відомий своїми проросійськими поглядами редактор російськомовного українського журналу «Футбол» висловив свою безцінну точку зору стосовно прийняття американського громадянства російським хокеїстом Євгєнієм Малкіним.

«Щодо Малкіна, то шум стосовно нього був пов'язаний зі звичним дзижчанням ліберастів - а він же з Putin team! Але, шановні, вам американські паспорти не заважають бути громадянами Росії. Чому ви відмовляєте у цьому праві російському хокеїсту?! Благо, він для Росії зробив більше, ніж усі підвальні і навальні разом узяті», - написав Франков у футбольному виданні, яке вирішило писати й про хокей.

Цитата мислителя - вгорі у другій колонці

Зауважимо, що не так давно Артем Франков жалівся, що через мовні квоти змушений буде закрити журнал «Футбол».