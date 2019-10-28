У російського хокеїста з Putin Team Малкіна виявили американське громадянство



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PutinTeam - громадський рух, створений у 2017 році гравцем НХЛ Олександром Овечкіним для підтримки президента Росії Володимира Путіна

Юрист Дмитро Мачихін, який займався юридичною підтримкою бізнес-проекту нападника «Піттсбург Пінгвінз» Євгена Малкіна, розповів про наявність американського громадянства у російського хокеїста. Нагадаємо, Малкін входить в громадський рух Putin Team, створений іншим шанувальником російського диктатора Олександром Овечкіним.

«Ім'я Малкіна спливло, коли ми готували пакет документів, збирали стандартну інформацію, задавали питання про бенефіціарів та їх громадянство. Ці питання викликали у Тихонова і Полуляхова (партнерів Малкіна по кампанії) напруга: стали шепотітися, а потім сказали, що в проекті є громадянин США. Дізнався я про це, тільки коли прийшов закордонний паспорт Малкіна. Сам він взагалі жодного разу не з'являвся в нашому офісі. Тільки Денис і Антон - всі рішення приймалися ними і від його імені», - цитує Мачихіна Sports.ru.

PutinTeam - громадський рух, створений у 2017 році гравцем НХЛ Олександром Овечкіним для підтримки президента Росії Володимира Путіна.