«Динамо» вибило «Шахтар» з Кубку України в матчі з двома вилученнями (відео)



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«Динамо» перемогло «Шахтар» в 1/8 фіналу Кубку України Фейсбук

Кияни в додатковий час перемогли «гірників» у 1/8 фіналу Кубку України

«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) – 2:1

Голи: 1:0 – Сидорчук (22). 1:1 – Степаненко (90+2). 2:1 – Попов (109)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Вербич (Де Пена, 102), Циганков, Караваєв, Бесєдін (Гармаш (91). Тренер – Олексій Михайличенко.

«Шахтар»: Пятов, Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвієнко, Ісмаілі, Коваленко, Степаненко, Марлос (Маркос, 100), Тайсон, Коноплянка, Мораєш. Тренер – Луїш Каштру.

Попередження: Миколенко (71), Сидорчук (90), Де Пена (119) – Степаненко (10), Коваленко (32)

Вилучення: Шепелєв (90) - Степаненко (90+4)

Судді: Копієнко – Скрипка, Володін, Балакін.

30 жовтня. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський»

Кияни, можливо, дещо несподівано з перших секунд взялися потужно тиснути принципового суперника. Уже до 10-ї хвилини вони мали перевагу 5:0 за ударами в площину. У одному з моментів лише стійка врятувала «Шахтар» від гола.

Коли здавалося, що «гірникам» вдалося стримати стартовий тиск господарів, несподівано вистрілив Сидорчук. М’яч після його дальнього удару з-за межі карного майданчика полетів по такій несподіваній траєкторії, що Пятову лише залишалося супроводжувати його поглядом.

Надалі команди створили чимало моментів, але драматична розв’язка наступила наприкінці основного ігрового часу.

Шепелєв зачепив Тайсона в боротьбі, арбітр розгледів фол останньої надії й вилучив динамівця. Ще й за розмови отримав «гірчичника» Сидорчук.

А уже в компенсований час Степаненко підступним ударом з-за спин захисників таки зрівняв рахунок.

Однак у додатковому часі склади знову зрівнялися. Арбітр за схоже порушення з Шепелєвим вилучив того ж Степаненка.

А на 109-й хвилині Попов ударом головою переправив у ворота подачу з кутового. Гол став переможним для «Динамо», яке продовжить боротьбу за Кубок у 1/4 фіналу.