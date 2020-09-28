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    Рекорд за кількістю пенальті та хет-трик Варді. «Лестер» розгромив «Манчестер Сіті»

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    Рекорд за кількістю пенальті та хет-трик Варді. «Лестер» розгромив «Манчестер Сіті»
    Рекорд за кількістю пенальті та хет-трик Варді. «Лестер» розгромив «Манчестер Сіті»
    Рекорд за кількістю пенальті та хет-трик Варді. «Лестер» розгромив «Манчестер Сіті»
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    «Лисиці» змогли забити п’ять голів грізному супернику

    У матчі третього туру чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» вдома програв «Лестер Сіті» з рахунком 2:5.

    «Манчестер Сіті» – «Лестер» – 2:5

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Менді, Ерік Гарсія, Аке, Де Брюйне, Фернандіньо (Делап, 51), Стерлінг, Фоден (Ферран Торрес, 64), Марез, Родрі.

    «Лестер»: Шмейхель, Джастін, Кастань, Еванс (Фукс, 80), Сеюнджю, Барнс, Амарті, Тілеманс, Менді, Прат (Медісон, 69), Варді (Іхеаначо, 85).

    Голи: 1:0 – Марез (4). 1:1 – Варді (37, пенальті). 1:2 – Варді (53). 1:3 – Варді (58, пенальті). 1:4 –Медісон (77). 2:4 – Аке (84). 2:5 –Тілеманс (88, пенальті).

    Команди продемонстрували атакуючу гру. Марез вивів підопічних Гвардіоли вперед у дебюті, але три голи Варді змінили хід подій. У другій половині гол Аке не допоміг «Манчестер Сіті» отримати позитивний результат – 2:5.

    Таким чином, «Лестер» став першою командою в АПЛ, яка реалізувала три пенальті в одному матчі.

    Зауважимо, що тільки два футболісти забивали «Манчестер Сіті» три голи при Гвардіолі. Один з них – Ліонель Мессі. Другий – Варді. І англієць зробив це вже два рази.

    Також додамо, «Лестер» вперше в історії стартував з трьох перемог в чемпіонаті Англії. Залишилося тільки чотири команди, які не втратили очок: «Евертон», «Ліверпуль» і «Арсенал» (чемпіон і володар кубка грають між собою сьогодні).

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    Джерело: ФК Манчестер Сіті

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Манчестер Ліонель Мессі Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті Едерсон Ріяд Марез ФК «Лестер Сіті» Родрі Фернандіньо Ферран Торрес
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