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    Перервалася переможна серія. «Баварія» зазнала принизливої поразки в Бундеслізі

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    Розчаровані гравці мюнхенського клубу - Перервалася переможна серія. «Баварія» зазнала принизливої поразки в Бундеслізі
    Розчаровані гравці мюнхенського клубу
    Twitter Баварії

    Команда Фліка спіткнулася на стартовому шляху до чергового трофею

    Мюнхенська «Баварія» в першому гостьовому матчі сезону зазнала поразки з рахунком 1:4 від «Хоффенхайму». Гра пройшла в рамках другого туру Бундесліги.

    «Хоффенхайм» – «Баварія» – 4:1.

    «Хоффенхайм»: Буманн - Пош, Фогт, Ермін Бичакчвч (39, Сков) - Акпогума, Гайгер (59, Бебу), Самассеку, Кадерабек - Баумгартнер (58, Гачіновіч), Крамаріч, Даббур (80, Гріллітч).

    «Баварія»: Нойєр - Павар (57, Горецка), Боатенг, Алаба, Девіс - Кімміх, Толіссо (72, Мусіала) - Сане (73, Коман), Мюллер, Гнабрі - Ціркце (57, Левандовскі).

    Голи: 1:0 - Ермін Бичакчіч (16), 2:0 – Даббур (24), 2:1 – Кімміх (36), 3:1 – Крамаріч (77), 4:1 – Крамаріч (90 + 2, пенальті).

    Футболісти «Хоффенхайма» вміло діяли на контратаках і в підсумку вже на початку матчу стараннями Ермін Бичакчіча (16 хвилина) і Мунаса Даббура (24) змогли двічі вразити ворота чинних чемпіонів Німеччини. Незадовго до свистка на перерву Йозуа Кімміх красивим ударом повернув інтригу в гру. У другому таймі йшла рівна боротьба, але ефективніше знову виявилися господарі поля - на 77-й хвилині Крамаріч зробив рахунок 3:1. Уже в доданий час у ворота «Баварії» був призначений пенальті, який також реалізував Крамаріч.

    «Супернику було занадто просто створювати проти нас моменти. Ми, в свою чергу, в атаці були не такими пробивним, як зазвичай. Але я думаю, що ми добре увійшли в гру. Мені немає в чому дорікнути команду. Хлопці боролися і віддали всі сили. Я приймаю цю поразку», – наголосив тренер «Баварії» Ханс Флік.

    Примітно, що переможна серія «Баварії» з 23 матчів перервався. Востаннє мюнхенці програвали 7 грудня 2019 року (1:2 проти «Боруссії» Менхенгладбах).

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    Джерело: ФК Баварія

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Мануель Нойєр Корентен Толіссо Бундесліга Йосуа Кімміх
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