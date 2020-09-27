«Зоря» розтрощила «Львів» у Прем’єр-лізі з рахунком 5:0



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Олександр Гладкий провів перші голи за луганську команду Світлина - UA-Футбол

У першому таймі виглядало, що луганці зазіхнуть на рекорд «Динамо»

Луганська «Зоря» розгромила «Львів» у четвертому турі української футбольної Прем’єр-ліги з рахунком 5:0.

Цікаво, що всі голи команда Віктора Скрипника забила до 36-ї хвилини. Лік забитим м’ячам відкрив Владлен Юрченко, а після того по дублю зробили Артем Громов і Олександр Гладкий.

На щастя для львів’ян, після перерви «Зоря» банально зупинилася і знехтувала нагодою покращити клубний рекорд у чемпіонатах України (6:0 у сезоні-2015/2016) і зазіхнути на вище національне досягнення київського «Динамо». У жовтні 2010-го динамівці розгромили 9:0 маріупольський «Ільїчьовєц». Ця перемога – досі найбільша за історію вищого дивізіону України.

Між тим, «Зоря» здобула першу перемогу в чемпіонаті-2020/2021. З чотирма очками луганці вийшли на дев’яте місце в таблиці. «Львів» програв три матчі з трьох і залишається єдиною командою, яка не набирала очок.