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    «Зоря» розтрощила «Львів» у Прем’єр-лізі з рахунком 5:0

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    Олександр Гладкий провів перші голи за луганську команду - «Зоря» розтрощила «Львів» у Прем’єр-лізі з рахунком 5:0
    Олександр Гладкий провів перші голи за луганську команду
    Світлина - UA-Футбол

    У першому таймі виглядало, що луганці зазіхнуть на рекорд «Динамо»

    Луганська «Зоря» розгромила «Львів» у четвертому турі української футбольної Прем’єр-ліги з рахунком 5:0.

    Цікаво, що всі голи команда Віктора Скрипника забила до 36-ї хвилини. Лік забитим м’ячам відкрив Владлен Юрченко, а після того по дублю зробили Артем Громов і Олександр Гладкий.

    На щастя для львів’ян, після перерви «Зоря» банально зупинилася і знехтувала нагодою покращити клубний рекорд у чемпіонатах України (6:0 у сезоні-2015/2016) і зазіхнути на вище національне досягнення київського «Динамо». У жовтні 2010-го динамівці розгромили 9:0 маріупольський «Ільїчьовєц». Ця перемога – досі найбільша за історію вищого дивізіону України.

    Між тим, «Зоря» здобула першу перемогу в чемпіонаті-2020/2021. З чотирма очками луганці вийшли на дев’яте місце в таблиці. «Львів» програв три матчі з трьох і залишається єдиною командою, яка не набирала очок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК «Львів» Артем Громов Олександр Гладкий Віктор Скрипник Владлен Юрченко
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