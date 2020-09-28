Куман здобув розгромну перемогу у першій грі після повернення в «Барселону»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святкування голу підопічних Кумана Twitter Барселони

«Барселона» спробує повернути до свого активу трофей Ла Ліги

У заключному матчі ігрового дня третього туру в Ла Лізі каталонська «Барселона» обіграла «Вільярреал» з результатом 4:0.

«Барселона» – «Вільярреал» – 4:0

Голи: 1:0 – Фаті (15). 2:0 – Фаті (19). 3:0 – Мессі (35, пенальті). 4:0 – Пау Торрес (45, автогол).

«Барселона»: Нето, Серджі Роберто, Піке, Лангле, Альба, Бускетс (Пьяніч, 78), Де Йонг, Грізманн (Трінкау, 78), Коутіньо (Педрі, 70), Фаті (Дембеле, 70), Мессі.

«Вільярреал»: Асенхо, Маріо Гаспар, Альбіоль (Фунес Морі, 84), Пау Торрес, Еступіньян, Чуквуезе (Кубо, 74), Пареха, Коклен (Трігерос, 46), Мойсес Гомес, Жерар Морено (Бакка, 84), Пако Алькасер (Іборра, 46).

Вже до перерви у воротах «Вльяреалу» двічі розписався 17-річний форвард Фаті. Згодом удар Мессі з пенальті також завершився забитим м’ячем, проте голкіпер Асенхо був близьким до сейву – м’яч пройшов під його рукою. Автогол гравця збірної Іспанії Пау Торреса стала завершальним голом у матчі.

«Ми дуже задоволені. Перший тайм ми провели дуже добре, в другому темп знизився, але це наш перший матч. Залишилося хороше враження. Здорово володіли м'ячем і створювали так багато моментів. Дуже задоволений голами. Ми домінували», - наводить слова Куман газета «Marca».

Зауважимо, що для Рональда Кумана матч на чолі «Барселони» став першим після третього призначення на посаду наставника клубу.

Читайте також: Рекордний дубль Роналду не допоміг «Ювентусу» обіграти клуб Фонсеки

Джерело: Marca