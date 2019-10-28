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    Закарпатець побив рекорд України з добового бігу, який тримався майже три десятиліття

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    Андрій Ткачук вразив резудльтатом у Франції - Закарпатець побив рекорд України з добового бігу, який тримався майже три десятиліття
    Андрій Ткачук вразив резудльтатом у Франції
    Жорстка атлетика

    262 кілометри за 24 години виглядають фантастично

    34-річний закарпатець Андрій Ткачук замкнув десятку найсильніших у французькому Альбі на чемпіонаті світу з добового бігу. Він подолав фантастичні 262,788 км за 24 години.

    Попередній рекорд тримався 28 років. 3 листопада 1991 року у Ніорі (Франція) Валерій Христенок подолав 260,180 км.

    А це результати усіх українців на чемпіонаті світу-2019 з добового бігу в Альбі.

    Чоловіки

    Андрій Ткачук (1985 р.н.) – 262,788 км рекорд України
    Дмитро Краснов (1973 р.н.) – 205,379 км
    Дмитро Міхеєв (1980 р.н.) – 202,401 км
    Сергій Гоцуляк (1979 р.н.) – 192,049 км
    Валерій Христенок (1961 р.н.) – 146,962 км
    Андрій Бялобржеський (1990 р.н.) – 122,521 км
    Валерій Шипунов (1988 р.н.) – 116,655 км

    Жінки

    Олена Шевченко (1990 р.н.) – 203,022 км
    Ірина Петренко (1963 р.н.) – 153,391 км
    Юлія Старосельська (1960 р.н.) – 148,319 км
    Любов Сич (1993 р.н.) – 126,088 км
    Лариса Лабарткава (1949 р.н.) – 123,735 км
    Валентина Ковальська (1972 р.н.) – 121,97 км

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    марафон легка атлетика рекорд Олена Шевченко Андрій Ткачук Дмитро Краснов Валерій Христенок Лариса Лабарткава
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