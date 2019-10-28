Закарпатець побив рекорд України з добового бігу, який тримався майже три десятиліття
262 кілометри за 24 години виглядають фантастично
34-річний закарпатець Андрій Ткачук замкнув десятку найсильніших у французькому Альбі на чемпіонаті світу з добового бігу. Він подолав фантастичні 262,788 км за 24 години.
Попередній рекорд тримався 28 років. 3 листопада 1991 року у Ніорі (Франція) Валерій Христенок подолав 260,180 км.
А це результати усіх українців на чемпіонаті світу-2019 з добового бігу в Альбі.
Чоловіки
Андрій Ткачук (1985 р.н.) – 262,788 км рекорд України
Дмитро Краснов (1973 р.н.) – 205,379 км
Дмитро Міхеєв (1980 р.н.) – 202,401 км
Сергій Гоцуляк (1979 р.н.) – 192,049 км
Валерій Христенок (1961 р.н.) – 146,962 км
Андрій Бялобржеський (1990 р.н.) – 122,521 км
Валерій Шипунов (1988 р.н.) – 116,655 км
Жінки
Олена Шевченко (1990 р.н.) – 203,022 км
Ірина Петренко (1963 р.н.) – 153,391 км
Юлія Старосельська (1960 р.н.) – 148,319 км
Любов Сич (1993 р.н.) – 126,088 км
Лариса Лабарткава (1949 р.н.) – 123,735 км
Валентина Ковальська (1972 р.н.) – 121,97 км