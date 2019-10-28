Закарпатець побив рекорд України з добового бігу, який тримався майже три десятиліття



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Андрій Ткачук вразив резудльтатом у Франції Жорстка атлетика

262 кілометри за 24 години виглядають фантастично

34-річний закарпатець Андрій Ткачук замкнув десятку найсильніших у французькому Альбі на чемпіонаті світу з добового бігу. Він подолав фантастичні 262,788 км за 24 години.

Попередній рекорд тримався 28 років. 3 листопада 1991 року у Ніорі (Франція) Валерій Христенок подолав 260,180 км.

А це результати усіх українців на чемпіонаті світу-2019 з добового бігу в Альбі.

Чоловіки

Андрій Ткачук (1985 р.н.) – 262,788 км рекорд України

Дмитро Краснов (1973 р.н.) – 205,379 км

Дмитро Міхеєв (1980 р.н.) – 202,401 км

Сергій Гоцуляк (1979 р.н.) – 192,049 км

Валерій Христенок (1961 р.н.) – 146,962 км

Андрій Бялобржеський (1990 р.н.) – 122,521 км

Валерій Шипунов (1988 р.н.) – 116,655 км

Жінки

Олена Шевченко (1990 р.н.) – 203,022 км

Ірина Петренко (1963 р.н.) – 153,391 км

Юлія Старосельська (1960 р.н.) – 148,319 км

Любов Сич (1993 р.н.) – 126,088 км

Лариса Лабарткава (1949 р.н.) – 123,735 км

Валентина Ковальська (1972 р.н.) – 121,97 км