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    Унікальне фото. 13-річний майбутній футболіст збірної України радіє після історичної перемоги «Карпат»

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    Василь Кравець зробив собі ім'я, виступаючи за&nbsp;&laquo;Карпати&raquo; - Унікальне фото. 13-річний майбутній футболіст збірної України радіє після історичної перемоги «Карпат»
    Василь Кравець зробив собі ім'я, виступаючи за «Карпати»
    UA-Футбол

    У Василя Кравця були гарні приклади

    У Мережу потрапило унікальне фото. Портал FcKarpaty.com.ua запропонував впізнати людей на світлині.

    А на ній грузинський легіонер львівських «Карпат» Сандро Ґурулі, Михало Кополовець і Андрій Ткачук тішаться, бо щойно принесли «зеленим левам» загальну перемогу в протистоянні третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи над турецьким «Ґалатасараєм». За їх спинами – хлопчик, який подавав тоді м’ячі. У ньому вболівальники впізнали нинішнього оборонця іспанського «Леґанеса», вихованця карпатівської академії Василя Кравця. Йому тоді було 13 років.

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    Зліва направо: Сандро Ґурулі, Михайло Кополовець, Василько Кравець і Андрій Ткачук

    «Карпати» у тому матчі з «Ґалатасараєм» вирвали нічию 1:1 завдяки голові Артема Федецького в компенсований арбітром час. Такий результат після нічиєї 2:2 вперше і досі єдиний раз в історії вивів львів’ян у груповий турнір Ліги Європи.

    У поточному сезоні іспанської Ла Ліги Кравець не провів ще жодного матчу. Після 13-ти турів його «Леґанес» має лише шість очок і замикає таблицю.  

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Карпати Василь Кравець ФК Леґанес «Ґалатасарай» Андрій Ткачук Михайло Кополовець Александр Ґурулі
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