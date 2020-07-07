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    500 кілометрів на честь Незалежності. В Україні відбудеться унікальний забіг

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    Цьогоріч організатори змушені обмежити кількість учасників у зв'язку з епідеміологічною ситуацією - 500 кілометрів на честь Незалежності. В Україні відбудеться унікальний забіг
    Цьогоріч організатори змушені обмежити кількість учасників у зв'язку з епідеміологічною ситуацією
    Афіша із соцмереж

    Дистанцію учасники планують подолати за десять днів

    15 серпня в місті Дніпро візьме участь унікальний Всеукраїнський ультрапробіг єдності «Сталевий гарт-2020» до Дня Незалежності України. Учасники попрямують за маршрутом Дніпро – Кам’янське – Кременчук – Світловодськ – Чигирин – Черкаси – Канів – Трипілля з фінішем 24 серпня на День Незалежності під час масового спортивного заходу «Забіг у вишиванках» на Русанівській набережній.

    Зазначимо, що торік схожий пробіг уже відбувався. Тоді учасники подолали 500 км з Ковеля до Києва через Луцьк, Рівне, Житомир та Ірпінь, в якому взяли участь чемпіонка України з добового бігу Олена Шевченко, чемпіон України з бігу на 100 км Ігор Саханда та рекордсмен Книги рекордів України Володимир Сковородка.

    Минулий захід привернув величезну увагу любителів і професіоналів спорту та простих спостерігачів з усієї України. Показово, що до учасників пробігу в різних містах та селищах долучилося близько 500 бігунів. Хоча всю дистанцію, звісно, здатні пройти лише най витриваліші профі, для яких це теж величезний виклик.

    Разом з тим, організатори зазначають, що кількість постійних учасників цьогоріч буде менше 50-ти осіб, бо пробіг не підпадає під обмеження щодо проведення масових заходів, оскільки Кабміном дозволено проведення змагань до півсотні.

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    Черкаси Дніпро легка атлетика Ірпінь День Незалежності Олена Шевченко добовий біг Ігор Саханда Володимир Сковородка
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