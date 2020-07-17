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    Рейтинг найкращих боксерів світу: у топ-5 – двоє українців

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    Василь Ломаченко і Олександр Усик зі своїм тренером Анатолієм Ломаченком - Рейтинг найкращих боксерів світу: у топ-5 – двоє українців
    Василь Ломаченко і Олександр Усик зі своїм тренером Анатолієм Ломаченком
    Світлина - Instagram Олександра Усика

    Очолює список американцець Сауль Альварес

    Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1-0, 10 КО) і супертяж Олександр Усик (17-0-0, 13 КО) увійшли до рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією видання Boxing News.

    Ломаченко посідає в рейтингу друге місце, Усик – п’яте.

    Лідер рейтингу – чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.

    Рейтинг найкращих боксерів світу за версією Boxing News

    1. Сауль Альварес (Мексика) – 53-1-2, 36 КО
    2. Василь Ломаченко (Україна) – 14-1-0, 10 КО
    3. Наоя Іноує (Японія) - 19-0-0, 16 КО
    4. Теренс Кроуфорд (США) – 36-0-0, 27 КО
    5. Олександр Усик (Україна) – 17-0-0, 13 КО
    6. Еррол Спенс (США) – 26-0-0, 21 КО
    7. Тайсон Ф'юрі (Великобританія) – 30-0-1, 21 КО
    8. Геннадій Головкін (Казахстан) – 40-1-1, 35 КО
    9. Артур Бетербієв (РФ) – 15-0-0, 15 КО
    10. Лео Санта Крус (Мексика) – 37-1-1, 19 КО

    Нагадаємо, що в наступному бої Ломаченко збирається об’єднати всі титули легкої ваги у протистоянні з американцем Теофімо Лопесом.

     Читайте також: Ломаченко: Не можу просто перестати спілкуватися з росіянами, бо це країна, яка воює з нами
    бокс Василь Ломаченко Тайсон Ф'юрі Теренс Кроуфорд Геннадій Головкін Олександр Усик Еррол Спенс Наоя Іноує Сауль Альварес Артур Бетербієв Лео Санта Крус
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