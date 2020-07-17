Рейтинг найкращих боксерів світу: у топ-5 – двоє українців



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Василь Ломаченко і Олександр Усик зі своїм тренером Анатолієм Ломаченком Світлина - Instagram Олександра Усика

Очолює список американцець Сауль Альварес

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1-0, 10 КО) і супертяж Олександр Усик (17-0-0, 13 КО) увійшли до рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією видання Boxing News.

Ломаченко посідає в рейтингу друге місце, Усик – п’яте.

Лідер рейтингу – чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.

Рейтинг найкращих боксерів світу за версією Boxing News

Сауль Альварес (Мексика) – 53-1-2, 36 КО Василь Ломаченко (Україна) – 14-1-0, 10 КО Наоя Іноує (Японія) - 19-0-0, 16 КО Теренс Кроуфорд (США) – 36-0-0, 27 КО Олександр Усик (Україна) – 17-0-0, 13 КО Еррол Спенс (США) – 26-0-0, 21 КО Тайсон Ф'юрі (Великобританія) – 30-0-1, 21 КО Геннадій Головкін (Казахстан) – 40-1-1, 35 КО Артур Бетербієв (РФ) – 15-0-0, 15 КО Лео Санта Крус (Мексика) – 37-1-1, 19 КО

Нагадаємо, що в наступному бої Ломаченко збирається об’єднати всі титули легкої ваги у протистоянні з американцем Теофімо Лопесом.