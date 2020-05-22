Ломаченко закликав підписати петицію, щоб Києво-Печерська лавра залишилася під впливом Московської церкви
Василь Ломаченко активно відстоює інтереси московської церкви
Фото - Instagram Василя Ломаченка
Василь не проявляв активності від 9 травня
Чемпіон світу з боксу в легкій вазі, український боєць Василь Ломаченко закликав у власному Instagram підписати петицію, щоб Києво-Печерська лавра залишилася під впливом Московської церкви.
Заклик Василя викликав чималий резонанс
Додамо, що то перший прояв активності Ломаченка у соцмережах за останніх два тижні. Попереднього разу він вибачався перед ветеранами, за «молодь, яка зігує» і за те, що народи СССР стали чужими. А ще раніше знявся у скандальному російському документальному фільмі про російське православ’я і потрапив у базу «Миротворця».
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