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    Ломаченко закликав підписати петицію, щоб Києво-Печерська лавра залишилася під впливом Московської церкви

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    Василь Ломаченко активно відстоює інтереси московської церкви - Ломаченко закликав підписати петицію, щоб Києво-Печерська лавра залишилася під впливом Московської церкви
    Василь Ломаченко активно відстоює інтереси московської церкви
    Фото - Instagram Василя Ломаченка

    Василь не проявляв активності від 9 травня

    Чемпіон світу з боксу в легкій вазі, український боєць Василь Ломаченко закликав у власному Instagram підписати петицію, щоб Києво-Печерська лавра залишилася під впливом Московської церкви.

    loma_lavra
    Заклик Василя викликав чималий резонанс

    Додамо, що то перший прояв активності Ломаченка у соцмережах за останніх два тижні. Попереднього разу він вибачався перед ветеранами, за «молодь, яка зігує» і за те, що народи СССР стали чужими. А ще раніше знявся у скандальному російському документальному фільмі про російське православ’я і потрапив у базу «Миротворця».

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    ФСБ бокс Василь Ломаченко Російська православна церква в Україні Києво-Печерська лавра спорт поза політикою
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