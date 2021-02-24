Перша ракетка України, одеситка Світоліна, знову холостячка

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс були разом два роки

Пара оголосила про своє розтавання через соцмережі

Світова знаменитість, тенісистка Еліна Світоліна, яка походить з Одеси, вирішили взяти паузу у стосунках зі своїм бойфрендом Гаелєм Монфіс.

Пара прозустрічалася майже два роки, а тепер вирішила розійтися.

Про це вони оголосили у мережі кілька днів тому.

«Ми вирішили зробити паузу в наших стосунках. Це рішення було неймовірно складним, тому що ми все ще відчуваємо любов один до одного... АЛЕ просто два найкращих друга зрозуміли, що прийшов час взяти трохи простору і допомогти іншому жити найбільш радісним і повним життям, наскільки це можливо», – йшлося у повідомленні Еліни і Гаеля.

«Ми більше не будемо давати коментарів, крім цього, і ми хочемо подякувати вам заздалегідь, за те, що ви поважаєте наше особисте життя», – підсумували спортсмени.

Нагадаємо, Світоліна подолала позначку в $20 млн призових за кар'єру. Протягом кар’єри Еліна вигравала Підсумковий турнір WTA, а також турніри WTA 1000 в Дубаї, Торонто та Римі.