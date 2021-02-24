  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Перша ракетка України, одеситка Світоліна, знову холостячка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Еліна Світоліна та&nbsp;Гаель Монфіс були разом два роки - Перша ракетка України, одеситка Світоліна, знову холостячка
    Еліна Світоліна та Гаель Монфіс були разом два роки
    фото: Соцмережі

    Пара оголосила про своє розтавання через соцмережі

    Світова знаменитість, тенісистка Еліна Світоліна, яка походить з Одеси, вирішили взяти паузу у стосунках зі своїм бойфрендом Гаелєм Монфіс.

    Пара прозустрічалася майже два роки, а тепер вирішила розійтися.

    Про це вони оголосили у мережі кілька днів тому.

    «Ми вирішили зробити паузу в наших стосунках. Це рішення було неймовірно складним, тому що ми все ще відчуваємо любов один до одного... АЛЕ просто два найкращих друга зрозуміли, що прийшов час взяти трохи простору і допомогти іншому жити найбільш радісним і повним життям, наскільки це можливо», – йшлося у повідомленні Еліни і Гаеля.

    «Ми більше не будемо давати коментарів, крім цього, і ми хочемо подякувати вам заздалегідь, за те, що ви поважаєте наше особисте життя», – підсумували спортсмени.

    Нагадаємо, Світоліна подолала позначку в $20 млн призових за кар'єру. Протягом кар’єри Еліна вигравала Підсумковий турнір WTA, а також турніри WTA 1000 в Дубаї, Торонто та Римі.

    Теги: спорт теніс Одеса Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies